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  2. Септември 98 (Тервел)

Геша: Дебютантът е опасен

  • 2 окт 2026 | 07:41
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Геша: Дебютантът е опасен

Септември (Тервел) приема утре Септември (Драгоево). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Трябва да внимаваме. Дебютантът е опасен. Има добри футболисти, които могат да накажат всеки. Ето защо, ние трябва да сме максимално концентрирани. Играем ли отговорно и с нужната мотивация, шансовете ни за краен успех са значителни. На нашия стадион само победа ни устройва. Дано да се справим и с кадровите проблеми“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на тервелския тим.

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