Добромир Дафинов: Да зарадваме феновете

Утре, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Черно море II (Варна). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.
„Футболистите ни трудно преживяват незачетения от съдията напълно редовен гол, който вкараха в Балчик. Играем добре от началото на сезона. В някои двубои не ни достигна малко за да се поздравим с успех. Продължаваме да работим. Предстои ни изпитание срещу отбор от млади футболисти, продукт на една от водещите школи в страната. Подготвени са отлично. Играят агресивно, бързо. Можем да им отговорим за да зарадваме феновете. Очаквам динамичен мач“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.