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  2. Светкавица 2014

Добромир Дафинов: Да зарадваме феновете

  • 2 окт 2026 | 07:39
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Добромир Дафинов: Да зарадваме феновете

Утре, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Черно море II (Варна). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Футболистите ни трудно преживяват незачетения от съдията напълно редовен гол, който вкараха в Балчик. Играем добре от началото на сезона. В някои двубои не ни достигна малко за да се поздравим с успех. Продължаваме да работим. Предстои ни изпитание срещу отбор от млади футболисти, продукт на една от водещите школи в страната. Подготвени са отлично. Играят агресивно, бързо. Можем да им отговорим за да зарадваме феновете. Очаквам динамичен мач“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

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