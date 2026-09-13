Светкавица 2014 излъга Лудогорец III и се завърна горе

Светкавица 2014 (Търговище) надви у дома Лудогорец III (Разград) с 1:0. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Стана хубав мач. Малко бяха положенията за гол. Гостите получиха право да изпълнят дузпа в 35-ата минута, а домакините я оспориха. След изпълнението й обаче нулите не помръднаха. Развръзката настъпи в 67-ата минута, когато след двойно подаване с играещия треньор Цветан Илиев, Дани Бонев реализира единственото попадение. Победата изкачи търговищкия тим на върха до Волов-Шумен 2007.

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