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  3. Черноломец взе дербито в Търговище с феноменален гол

Черноломец взе дербито в Търговище с феноменален гол

  • 19 сеп 2026 | 20:02
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Черноломец взе дербито в Търговище с феноменален гол

Черноломец (Попово) продължи възходящото си представяне с 1:0 над СФК Светкавица 2014 в Търговище. Съседското дерби е от шестия кръг на Североизточната Трета лига. В 70-ата минута Георги Колев изпълни перфектно фаул, топка се удари в гредата и спря в мрежата. Стана същинско дерби. В него имаше всичко – хубав футбол, отигравания, голови положения, напрежение, битка. Черноломец доминираше през първото полувреме. След почивката беше по-интригуващо. В 63-ата минута Дани Бонев спечели дузпа. Златин Боянов я изпълни, но вратаря на гостите Цветелин Енчев спаси. След гола на Колев, търговищкия тим опита, но не достигна до изравнително попадение. Накрая Васил Марков от Светкавица беше отстранен с червен картон.

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