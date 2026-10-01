Берое загуби от сръбския Войводина в мач от волейболния турнир за „Купа Стара Загора“

Волейболният отбор на Берое 2016 загуби с 1:3 (24:26, 19:25, 25:15, 22:25) от сръбския Войводина (Нови Сад) в среща от турнира „Купа Стара Загора“, в който участват още отборите на Нефтохимик 2010 и ЦСКА.

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Двата тима изиграха развностоен мач, но гостите бяха по-успешни в решаващите разигравания в първите два гейма и поведоха с 2:0. Берое се върна в мача със силен трети гейм и бе близо до тайбрек в четвъртия, след като водеше в резултата, но отново грешки в заключителния момент дадоха победата за сръбския тим, който затвори мача с ас за 3:1 гейма.

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В откриващия мач по-рано днес Нефтохимик 2010 спечели срещу ЦСКА също с 3:1 гейма.

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Утре програмата на турнира продължава с нови два двубоя. От 16:30 часа Берое 2016“ ще играе срещу Нефтохимик 2010, а от 19:00 часа е срещата между ЦСКА и Войводина (Нови Сад). В последният ден от 15:30 часа ще се срещнат Нефтохимик и Войводина, а от 18:00 часа Берое 2016 ще играе срещу ЦСКА.

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