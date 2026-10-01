Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Владимир Николов претърпя пътен инцидент в столицата

  • 1 окт 2026 | 21:19
  • 2695
  • 0
Владимир Николов претърпя пътен инцидент в столицата

Бившият национал по волейбол Владимир Николов е участвал в пътен инцидент в София. Катастрофата е станала на територията на бензиностанция в района на булевардите „Константин Величков“ и „Тодор Александров“. Снимки бяха разпространени Facebook.

По първоначална информация при сблъсъка няма пострадали. Нанесените щети по автомобилите също са незначителни. За инцидента са разпространени снимки в социалните мрежи.

Все още няма официално потвърждение за точната причина за произшествието. Сред разпространяваните версии е неправилно извършена маневра на територията на бензиностанцията.

След сблъсъка между двамата шофьори е възникнало напрежение. Според публикации в социалните мрежи единият от водачите е реагирал агресивно, докато Владимир Николов е настоял да бъде извикана полиция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Изпълнително бюро на БОК утвърди делегацията за Младежките олимпийски игри в Дакар

Изпълнително бюро на БОК утвърди делегацията за Младежките олимпийски игри в Дакар

  • 1 окт 2026 | 17:47
  • 1744
  • 0
Невероятно, но факт! Българин победи Магнус Карлсен и скъса дрехите си от радост

Невероятно, но факт! Българин победи Магнус Карлсен и скъса дрехите си от радост

  • 1 окт 2026 | 15:44
  • 19368
  • 26
Националният отбор по бадминтон за юноши и девойки е на лагер в Кайро преди Световното

Националният отбор по бадминтон за юноши и девойки е на лагер в Кайро преди Световното

  • 30 сеп 2026 | 18:09
  • 1336
  • 0
Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на БОК

Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на БОК

  • 30 сеп 2026 | 15:55
  • 1886
  • 0
Министър Енчо Керязов обсъди с обществените медии възможностите за повече спорт в ефира

Министър Енчо Керязов обсъди с обществените медии възможностите за повече спорт в ефира

  • 30 сеп 2026 | 15:34
  • 989
  • 1
Над 100 участници в турнира за Купа България по спортна стрелба

Над 100 участници в турнира за Купа България по спортна стрелба

  • 30 сеп 2026 | 14:06
  • 1310
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

  • 1 окт 2026 | 21:18
  • 13200
  • 7
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 35375
  • 33
Германия 0:0 Сърбия, натиск на Бундестима

Германия 0:0 Сърбия, натиск на Бундестима

  • 1 окт 2026 | 20:59
  • 3706
  • 2
Дания 1:2 Португалия, шеметен отговор на "мореплавателите"

Дания 1:2 Португалия, шеметен отговор на "мореплавателите"

  • 1 окт 2026 | 21:44
  • 1981
  • 17
Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

  • 1 окт 2026 | 13:21
  • 31626
  • 166
Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

  • 1 окт 2026 | 15:58
  • 12973
  • 6