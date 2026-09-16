"Купа Стара Загора" посреща три български и един сръбски отбор

Три български и един сръбски отбор ще участват във волейболния турнир "Купа Стара Загора", който ще се проведе между 1 и 3 октомври в зала "Иван Вазов". В надпреварата ще участват домакините от Берое 2016, Нефтохимик 2010 (Бургас), ЦСКА (София) и сръбския Войводина (Нови сад).

Турнирът ще се играе по системата „всеки срещу всеки“ и се организира с подкрепата на Община Стара Загора. Подробна програма за срещите ще бъде обявена допълнително.

В началото на септември Берое 2016 изигра три контроли срещу мъжкия национален отбор на Северна Македония, който бе първият съперник на България в група В от Европейското първенство в София. Волейболистите на Мирослав Живков записаха две загуби с 1:3 и една победа с 3:1 гейма.

Волейболният Берое е с подмладен състав, като основната цел на клуба остава развитието на състезатели от собствената школа. Това каза пред БТА старши треньорът на отбора Мирослав Живков при началото на подготовката за новия сезон.

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