Боян Йорданов обяви нов проект

Бившият национал Боян Йорданов, който сложи край на своята страхотна волейболна кариера след края на минали сезон, обяви нов проект, с който затова да се занимава.

“Здравейте на всички!

Познавате ме като волейболиста Боян Йорданов, наскоро прекратих моята състезателна кариера, но това, което не знаете за мен, е че съм завършил спортна магистратура Спортна психология в Националната спорта академия ”Васил Левски”.

Тук съм с моя приятел професор Юли Карабиберов, защото решихме да направим един наш общ проект, а именно да отворим Кабинет по психологическо консултиране на спортисти”, заяви Боян Йорданов във видео, което публикува в социалните си медии.

“С Боян работим заедно от 2007 година. И се надявам още дълго да работим заедно. Идеята дойде от това, че ние работим с доста състезатели, включително и деца - кондиционно. Старши треньорите ги готвят технически и тактически, ние физически, но психиката е тази, която ще изкара всичко в действителност на терена и игрището на 100%. И затова смятам, че психологическата подготовка е един важен елемент от цялостната интегрална подготовка на един спортист. И надявам се с това да помогнем за спортните изяви на нашите състезатели”, добави проф. Юлиян Карабиберов.

“Като спортист на най-високо ниво, аз сам знам колко е важна психологическата подготовка на един състезател. И винаги ми е било интересно, по време на моята кариера и съм се образовал. Именно затова завърших тази специалност. Така че, който има нужда от нас може да ни намери във фитнес JK на булевард “България”. Благодаря ви!”, довърши Боян Йорданов.

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