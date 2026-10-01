CEV допуска официално Русия на европейска сцена

На Общото събрание на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) в Милано, което се състоя по време на Европейското първенство за мъже, Административният съвет на организацията реши да допусне руските мъжки и женски отбори до състезания под егидата на CEV.

„Административният съвет на CEV обсъди решението на Международната федерация по волейбол относно допускането на руски национални отбори и длъжностни лица до международни състезания“, се казва в документа. „Съветът потвърди, че това решение се отнася за националните отборни състезания под егидата на CEV и че специфични условия за изпълнение и съответните организационни механизми ще бъдат разработени и представени на Административния съвет за одобрение на по-късна дата.“

Това решение се отнася както за волейбола на закрито, така и за плажния волейбол. Следващият официален турнир, в който руските отбори по волейбол на закрито ще могат да участват, е Лигата на нациите.

„Приветстваме решението на CEV да допусне руски отбори до европейски турнири и подкрепяме съответното решение на Международната федерация по волейбол“, каза президентът на руската федерация по волейбол Станислав Шевченко.

„Сега очакваме одобрение на условията и процедурите за прием. Готови сме да работим конструктивно, за да се гарантира, че руските национални отбори могат да се завърнат напълно в международни турнири – под знамето и химна на Руската федерация – възможно най-скоро", каза още той.

Освен това, следващият въпрос в дневния ред е завръщането на местните руски клубове в европейските състезания.

"Очакваме колегите ни от CEV скоро да изяснят кога и как нашите отбори ще могат да се завърнат на континенталната арена", уточни Шевченко.

Припомняме, че през юли Международната федерация по волейбол разреши руските национални отбори и отбори за състезания. FIVB отбеляза , че руските отбори са възстановени в световната ранглиста със същия брой точки, които са имали към момента на замразяването. Това решение на практика проправи пътя на националните отбори на Русия да се класират за Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис.

При мъжете "Сборная" няма да участва на световното първенство в Полша 2027, но третото място в световната ранглиста и е голям фактор за ЛА 2028.

При жените се очаква отговор от домакините от САЩ и Канада за евентуалното участието на рускините на световното.

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