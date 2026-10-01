Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

CEV допуска официално Русия на европейска сцена

  • 1 окт 2026 | 18:13
  • 623
  • 1
CEV допуска официално Русия на европейска сцена

На Общото събрание на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) в Милано, което се състоя по време на Европейското първенство за мъже, Административният съвет на организацията реши да допусне руските мъжки и женски отбори до състезания под егидата на CEV.

„Административният съвет на CEV обсъди решението на Международната федерация по волейбол относно допускането на руски национални отбори и длъжностни лица до международни състезания“, се казва в документа. „Съветът потвърди, че това решение се отнася за националните отборни състезания под егидата на CEV и че специфични условия за изпълнение и съответните организационни механизми ще бъдат разработени и представени на Административния съвет за одобрение на по-късна дата.“

Това решение се отнася както за волейбола на закрито, така и за плажния волейбол. Следващият официален турнир, в който руските отбори по волейбол на закрито ще могат да участват, е Лигата на нациите.

„Приветстваме решението на CEV да допусне руски отбори до европейски турнири и подкрепяме съответното решение на Международната федерация по волейбол“, каза президентът на руската федерация по волейбол Станислав Шевченко.

„Сега очакваме одобрение на условията и процедурите за прием. Готови сме да работим конструктивно, за да се гарантира, че руските национални отбори могат да се завърнат напълно в международни турнири – под знамето и химна на Руската федерация – възможно най-скоро", каза още той.

Освен това, следващият въпрос в дневния ред е завръщането на местните руски клубове в европейските състезания.

"Очакваме колегите ни от CEV скоро да изяснят кога и как нашите отбори ще могат да се завърнат на континенталната арена", уточни Шевченко.

Припомняме, че през юли Международната федерация по волейбол разреши руските национални отбори и отбори за състезания. FIVB отбеляза , че руските отбори са възстановени в световната ранглиста със същия брой точки, които са имали към момента на замразяването. Това решение на практика проправи пътя на националните отбори на Русия да се класират за Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис.

При мъжете "Сборная" няма да участва на световното първенство в Полша 2027, но третото място в световната ранглиста и е голям фактор за ЛА 2028.

При жените се очаква отговор от домакините от САЩ и Канада за евентуалното участието на рускините на световното.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов стана баща!

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов стана баща!

  • 1 окт 2026 | 15:14
  • 3535
  • 2
Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) ще защитават Купата на Полша в Краков

Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) ще защитават Купата на Полша в Краков

  • 1 окт 2026 | 13:42
  • 630
  • 0
Цветан Соколов изкълчи глезен

Цветан Соколов изкълчи глезен

  • 1 окт 2026 | 13:33
  • 2132
  • 1
Матей Казийски и Денислав Бардаров играха за Халкбанк в контрола срещу Сунгурлу и Калоян Балабанов

Матей Казийски и Денислав Бардаров играха за Халкбанк в контрола срещу Сунгурлу и Калоян Балабанов

  • 1 окт 2026 | 12:15
  • 2867
  • 0
Боян Йорданов обяви нов проект

Боян Йорданов обяви нов проект

  • 1 окт 2026 | 11:24
  • 6333
  • 4
Алекс и Мони Николови поведоха Лубе към победа срещу Гротадзолина в предсезонна проверка

Алекс и Мони Николови поведоха Лубе към победа срещу Гротадзолина в предсезонна проверка

  • 1 окт 2026 | 10:32
  • 4281
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Силно начало за Апоел срещу "лос бланкос" в "Арена София"!

Силно начало за Апоел срещу "лос бланкос" в "Арена София"!

  • 1 окт 2026 | 19:00
  • 1504
  • 2
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 560
  • 0
Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

  • 1 окт 2026 | 13:21
  • 22261
  • 100
Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

  • 1 окт 2026 | 15:58
  • 10337
  • 5
УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

  • 1 окт 2026 | 17:36
  • 2839
  • 23
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 25142
  • 97