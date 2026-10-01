Алекс и Мони Николови поведоха Лубе към победа срещу Гротадзолина в предсезонна проверка

Волейболистите на Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха успех с 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 25:21) при визитата си на Юаса Батери Гротадзолина в 5-ата си контролна среща от предсезонната подготовка. Тимът, воден от Джампаоло Медей, бе подсилен от завръщането на 7 от деветимата си национални състезатели и успя да вземе реванш за поражението с 0:3 от същия съперник преди седмица в „Евросуоле Форум“, когато игра предимно с младежи от школата.

Българските национали Александър и Симеон Николови бяха сред основните фигури на полето. По-големият от братята, посрещачът Алекс Николов, блесна с 12 точки само за два изиграни гейма, докато разпределителят Симеон Николов впечатли със силен сервис и ключови отигравания в решителните моменти.

Следващият предсезонен мач на Лубе е насрочен за неделя, 4 октомври, от 17:30 часа в зала „ПалаЧарапика“ в Сан Северино Марке срещу отбора на Чистерна Волей.

Развитие на мача

Гостите от Чивитанова започнаха срещата със Симеон Николов като разпределител, Алекс Николов, Ерик Льопки и Миран Куюнджич в посрещане и атака, Джовани Гарджуло и Хау в центъра, както и либерото Бизото. Домакините от Гротадзолина, водени от треньора Ортенци, отговориха с Манчини, Гудзо, Кавуто, Федрици, Кубито, Станкович и либерото Русо.

Първата част предложи оспорвана битка. Силният начален удар на Алекс Николов и серия от точки дадоха преднина на Лубе, но съперникът успя да изравни при 17:17. В драматичния край на гейма двата отбора си размениха по няколко възможности за затваряне на частта, преди Симеон Николов да запише ас, последван от успешна атака на Алекс Николов за крайното 30:28.

Във втория гейм в игра за гостите се появи Гардини на мястото на Льопки. „Мони“ Николов продължи да диктува темпото с прецизен сервис и стабилна блокада, извеждайки Лубе напред с 13:8. Домакините показаха характер и успяха да обърнат резултата, стигайки до два геймбола при 24:22. Чивитанова обаче демонстрира класа – Алекс Николов натисна със сервис за равенство 24:24 и реализира ключовите отигравания за обрат до 26:24.

В третия сет Медей направи ротации, давайки почивка на Алекс Николов и пускайки в игра Тонконоn, Климеt и Поло. Домакините от Юаса Батери вдигнаха темпото благодарение на добра серия от начален удар на Федрици, натрупаха комфортна преднина и затвориха частта с 25:20 с директна точка от сервис.

В четвъртия гейм на поста разпределител за Лубе застана Дзопелари, а шанс за изява получи и младият Гато. Въпреки че битката бе равностойна, по-високата концентрация и силният блок на Поло дадоха предимство на Чивитанова. Точка с ас на Тонконог сложи край на двубоя при 25:21 в полза на гостите.

Отзиви след контролата

Джампаоло Медей (старши треньор на Лубе): „Този тип проверки са изключително полезни за нас, защото ни дават много детайли за анализ. Все още се сработваме, тъй като проведохме едва една обща тренировка с по-голямата част от състава. Търсим онези елементи, в които можем да израстваме. Отборът притежава сериозна агресия на сервис и в нападение. Предстои ни да намерим точния баланс в играта, но началният удар определено ще бъде едно от основните ни оръжия през сезона.“

Миран Куюнджич (посрещач на Лубе): „Чувствам се отлично и съм зареден с енергия. Пристигнах в Италия само преди два дни и направих едва едно занимание, но вече съм на игрището и съм щастлив, че постигнахме победа в този тест. Нямам търпение да започне шампионатът в Суперлигата с екипа на велик клуб като Лубе, който има невероятна история и в който са играли толкова много сръбски легенди.“

Юаса Батери (Гротадзолина) – Кучине Лубе (Чивитанова) 1:3 (28:30, 24:26, 25:20, 21:25)

Гротадзолина: Дзамани, Антонов, Кубито 6, Гудзо 15, Кавуто 10, Станкович 3, Росато 2, Морети, Манчини 8, Федрици 13, Мадзон, Микелини 1, Стела (либеро), Русо (либеро)

Старши треньор: Ортенци

Чивитанова: СИМЕОН НИКОЛОВ 7, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 12, Ерик Льопки 6, Миран Куюнджич 7, Джовани Мария Гарджуло 4, Джаксън Хау 7, Бизото-либеро ( Давиде Гардини 9, Максим Тонконох 8, Алберто Поло 6, Гато 1)

Старши треньор: Джампаоло.

Продължителност на геймовете: 27', 26', 22', 23' (общо 1 час и 38 минути). Зрители: 200.

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