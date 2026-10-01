Нефтохимик започна с победа срещу ЦСКА участието си за Купа "Стара Загора"

Действащият носител на Купата на България и вицешампион на страната – Нефтохимик 2010 Бургас, започна с победа участието си в турнира за Купа „Стара Загора“. Тимът на Иван Станев би с 3:1 (29:27, 14:25, 25:18,25:211) ЦСКА в първата среща от турнира.

Особено драматичен бе първият гейм, в който „нефтохимиците“ спасиха 4 геймбола, за да триумфират с 29:27. Утре от 16:30 часа тимът играе в старозагорската зала „Иван Вазов“ с домакина на турнира – Берое.

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Старши треньорът на тима Иван Станев започна с шестица, която е много вероятно да е титулярна в турнира за Суперкупата на България след малко повече от две седмици. На 17 октомври в спортна зала "Левски София" тимът отново ще започне срещу ЦСКА.

Разпределител бе Владимир Станков, на диагонал застана Стоян Димитров, в центъра бяха капитанът Стефан Чавдаров и Мартин Кръстев, а посрещачи – двете нови чуждестранни попълнения, чехът Адам Бартош и сърбинът Стефан Скакич. Либеро бе Ясен Петров.

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Бургазлии спасиха четири геймбола на "червените" в първата част, преди да триумфират с 29:27.

ЦСКА изравни във втория гейм, след като водеше почти през цялото време.

Последните два гейма бяха за Нефтохимик - 25:18 и 25:21, като последната точка за успеха дойде след аут от сервис на Кулагин.

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