Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Нефтохимик започна с победа срещу ЦСКА участието си за Купа "Стара Загора"

  • 1 окт 2026 | 18:59
  • 163
  • 0

Действащият носител на Купата на България и вицешампион на страната – Нефтохимик 2010 Бургас, започна с победа участието си в турнира за Купа „Стара Загора“. Тимът на Иван Станев би с 3:1 (29:27, 14:25, 25:18,25:211) ЦСКА в първата среща от турнира.

Особено драматичен бе първият гейм, в който „нефтохимиците“ спасиха 4 геймбола, за да триумфират с 29:27. Утре от 16:30 часа тимът играе в старозагорската зала „Иван Вазов“ с домакина на турнира – Берое.

Боян Йорданов обяви нов проект
Боян Йорданов обяви нов проект

Старши треньорът на тима Иван Станев започна с шестица, която е много вероятно да е титулярна в турнира за Суперкупата на България след малко повече от две седмици. На 17 октомври в спортна зала "Левски София" тимът отново ще започне срещу ЦСКА.

Разпределител бе Владимир Станков, на диагонал застана Стоян Димитров, в центъра бяха капитанът Стефан Чавдаров и Мартин Кръстев, а посрещачи – двете нови чуждестранни попълнения, чехът Адам Бартош и сърбинът Стефан Скакич. Либеро бе Ясен Петров.

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов стана баща!
Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов стана баща!

Бургазлии спасиха четири геймбола на "червените" в първата част, преди да триумфират с 29:27.

ЦСКА изравни във втория гейм, след като водеше почти през цялото време.

Последните два гейма бяха за Нефтохимик - 25:18 и 25:21, като последната точка за успеха дойде след аут от сервис на Кулагин.

Алекс и Мони Николови поведоха Лубе към победа срещу Гротадзолина в предсезонна проверка
Алекс и Мони Николови поведоха Лубе към победа срещу Гротадзолина в предсезонна проверка
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов стана баща!

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов стана баща!

  • 1 окт 2026 | 15:14
  • 3541
  • 2
Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) ще защитават Купата на Полша в Краков

Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) ще защитават Купата на Полша в Краков

  • 1 окт 2026 | 13:42
  • 632
  • 0
Цветан Соколов изкълчи глезен

Цветан Соколов изкълчи глезен

  • 1 окт 2026 | 13:33
  • 2133
  • 1
Матей Казийски и Денислав Бардаров играха за Халкбанк в контрола срещу Сунгурлу и Калоян Балабанов

Матей Казийски и Денислав Бардаров играха за Халкбанк в контрола срещу Сунгурлу и Калоян Балабанов

  • 1 окт 2026 | 12:15
  • 2870
  • 0
Боян Йорданов обяви нов проект

Боян Йорданов обяви нов проект

  • 1 окт 2026 | 11:24
  • 6338
  • 4
Алекс и Мони Николови поведоха Лубе към победа срещу Гротадзолина в предсезонна проверка

Алекс и Мони Николови поведоха Лубе към победа срещу Гротадзолина в предсезонна проверка

  • 1 окт 2026 | 10:32
  • 4282
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Силно начало за Апоел срещу "лос бланкос" в "Арена София"!

Силно начало за Апоел срещу "лос бланкос" в "Арена София"!

  • 1 окт 2026 | 19:00
  • 1569
  • 2
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 988
  • 0
Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

  • 1 окт 2026 | 13:21
  • 22331
  • 100
Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

  • 1 окт 2026 | 15:58
  • 10346
  • 5
УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

УЕФА поднови разследването срещу Барселона след сигнала от Реал Мадрид

  • 1 окт 2026 | 17:36
  • 2853
  • 23
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 25167
  • 97