Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов стана баща!

Пухи и неговата половинка Йоана вече са щастливи родители на прекрасната Алис.

Новината първи обяви бащата на Аспарух Аспарухов - Аспарух Аспарухов-старши, който бе кмет на Община Божурище от 2007 до 2015 година.

“За трети път ставам дядо и за трети път сърцето ми се изпълва с огромно щастие! Добре дошла в нашето семейство, малка Алис Аспарухова Аспарухова!

Мила Йоана, благодаря ти за прекрасната внучка! Пожелавам ти здраве, сили и увереност в това шампионско състезание — майчинството. Най-голямата награда ще бъде усмивката на Али, а любовта ще ви води през всяко изпитание.

Сине, гордея се с теб! С Йоана вече сте отбор и в най-важната мисия — да отгледате щастливо и обичано дете. Подкрепяйте се, пазете се и се радвайте на всеки миг заедно!

Расти здрава и усмихната, мило внуче! Дядо те обича и винаги ще бъде до вас!”, написа Аспарух Аспарухов-старши в социалните си мрежи.