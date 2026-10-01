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Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов стана баща!

  • 1 окт 2026 | 15:14
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Пухи и неговата половинка Йоана вече са щастливи родители на прекрасната Алис.

Новината първи обяви бащата на Аспарух Аспарухов - Аспарух Аспарухов-старши, който бе кмет на Община Божурище от 2007 до 2015 година.

“За трети път ставам дядо и за трети път сърцето ми се изпълва с огромно щастие! Добре дошла в нашето семейство, малка Алис Аспарухова Аспарухова!
Мила Йоана, благодаря ти за прекрасната внучка! Пожелавам ти здраве, сили и увереност в това шампионско състезание — майчинството. Най-голямата награда ще бъде усмивката на Али, а любовта ще ви води през всяко изпитание.
Сине, гордея се с теб! С Йоана вече сте отбор и в най-важната мисия — да отгледате щастливо и обичано дете. Подкрепяйте се, пазете се и се радвайте на всеки миг заедно!
Расти здрава и усмихната, мило внуче! Дядо те обича и винаги ще бъде до вас!”, написа Аспарух Аспарухов-старши в социалните си мрежи.

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