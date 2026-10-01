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Две български момчета срещу съперници от цял свят

  • 1 окт 2026 | 10:34
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Две български момчета срещу съперници от цял свят

Двама български пилоти: Николай Цвятков и Брайън Дунев, започват днес участието си в Световните финали на T4 Series във Валенсия. Този състезателен уикенд събира над 300 пилоти от цял свят във финалната битка на най-прогресиращите картинг серии в глобален мащаб.

Цвятков и Дунев завършиха като шампион и вицешампион първия сезон на T4 Series в България в първия сезон и ще се борят в клас Mini, където има общо 40 заявени пилоти.

T4 Series България има първите си шампиони
T4 Series България има първите си шампиони

Програмата започва от днес със свободни тренировки, а в събота са квалификациите и квалификационните състезания след тях, а финалите са в неделя.

Планът на T4 Series България беше във Валенсия да участват и двама пилоти от клас Бамбино, но в последния момент световната надпревара в този клас беше отменена. Проблемът е, че решението дойде в късния следобед в понеделник, когато полетите, хотелите и всичко останало на пилотите Симеон Караиванов и Стефан Андонов и екипите им вече беше резервирано и платено. Причината е промяна в позицията на ФИА в последния момент за картинг състезания с пилоти между 5 и 8 години, което лиши програмата на Световните финали от клас Bambino.

Нови победители и много екшън в T4 Series България в Кюстендил
Нови победители и много екшън в T4 Series България в Кюстендил

Снимки: Александър Спиров/APIX

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