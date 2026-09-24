T4 Series България има първите си шампиони

Картинг шампионатът T4 Series България излъчи първите си шампиони на финала на дебютния сезон на пистата в Серес, Гърция.

В клас Mini титлата е на Николай Цвятков, който събра 349 точки и три спечелени кръга от общо пет през 2026 година. Вицешампион е Брайън Дунев с 257 точки, а трети - Мартин Бенчев с 246.

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Мишел Манджукова записа една победа през сезона и завърши на 4-о място в крайното класиране с 231 точки. Следват Калоян Радков (201 точки), Кристиан Варушев (199), Александър Тренков (192) и Мирослав Петков (37), който обаче стартира само в един кръг.

В клас Bambino шампион е Иво Янков (323 точки), който остана трети в последния кръг, но това се оказа достатъчно за титлата, като той записа две победи по-рано през сезона. Вицешампион е Самуил Латев (302 точки), а трети Симеон Караиванов (250), който път спечели първия кръг.

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Следват Александър Илков (241 точки), Стефан Андонов (208), Румен Янчев (62 от два кръга) и Борис Караньотов (30 точки от един кръг).

В Серес Цвятков спечели последния кръг за сезона в клас Mini, а в Bambino победата отиде при Самуил Латев.

Т4 Series България излъчи първите си победители

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