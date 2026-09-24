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Хонда избра заместника на Жоан Мир за Гран При на Япония

  • 24 сеп 2026 | 10:03
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Заводският отбор на Хонда в MotoGP определи Сомкиат Чантра за заместник на боледуващия Жоан Мир за предстоящата след седмица Гран При на Япония на „Мотеги“.

Както е известно световният шампион за 2020 година ще пропусне следващите два уикенда, докато продължават неговите изследвания в Барселона. В Страната на изгряващото слънце той ще бъде заместен от Чантра, за когото това ще е завръщане в MotoGP.

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Тайландецът бе титуляр в състава на LCR Хонда през сезон 2025, но се представи изключително разочароващо и след само една година загуби мястото си. Вместо това той се насочи към Световния супербайк шампионат (WSBK), където е титуляр в заводския екип на Хонда.

Предвид ангажиментите на Чантра в WSBK, той няма да може да замени Мир в за Гран При на Индонезия, която ще се проведе между 9 и 11 октомври. Очаква се на „Мандалика“ на мястото на Мир отново да се появи Такааки Накагами, който замести испанеца в Австрия миналата седмица и ще участва с „уайлд кард“ в домашната си Гран При на Япония.

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Снимки: Gettyimages

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