Хонда избра заместника на Жоан Мир за Гран При на Япония

Заводският отбор на Хонда в MotoGP определи Сомкиат Чантра за заместник на боледуващия Жоан Мир за предстоящата след седмица Гран При на Япония на „Мотеги“.
Както е известно световният шампион за 2020 година ще пропусне следващите два уикенда, докато продължават неговите изследвания в Барселона. В Страната на изгряващото слънце той ще бъде заместен от Чантра, за когото това ще е завръщане в MotoGP.
Неизвестната болест вади Жоан Мир от още две състезания в MotoGP
Тайландецът бе титуляр в състава на LCR Хонда през сезон 2025, но се представи изключително разочароващо и след само една година загуби мястото си. Вместо това той се насочи към Световния супербайк шампионат (WSBK), където е титуляр в заводския екип на Хонда.
Предвид ангажиментите на Чантра в WSBK, той няма да може да замени Мир в за Гран При на Индонезия, която ще се проведе между 9 и 11 октомври. Очаква се на „Мандалика“ на мястото на Мир отново да се появи Такааки Накагами, който замести испанеца в Австрия миналата седмица и ще участва с „уайлд кард“ в домашната си Гран При на Япония.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages