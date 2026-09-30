Победа в Сардиния гарантира титлата на Еванс, но може да стане много интересно

След отмяната на рали „Саудитска Арабия“ сезонът в Световния рали шампионат (WRC) ще завърши този уикенд с рали „Сардиния“ на едноименния остров в Средиземно море.

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Преди надпреварата Елфин Еванс е лидер в генералното класиране с актив от 230 точки и аванс от 17 пред Сами Паяри и 21 пред Оливър Солберг. Това са единствените трима пилоти, които могат да се окичат със световната титла в края на уикенда в Сардиния.

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Предвид преднината, която има Еванс е големият фаворит за титлата, но това не значи, че уелсецът може да си позволи отпускане. Все пак, ако пилотът на Тойота спечели ралито, той ще си гарантира и крайния успех, без значение как ще се разпределят бонус точките в неделния ден.

Второ място на Еванс обаче отваря вратата пред Паяри да го изпревари, но за целта финландецът ще се нуждае от победи плюс поне 9 бонус точки от неделния ден и нито една бонус точка за Еванс. Ситуацията за Солберг е още по-сложна, тъй като шведът ще се надява Еванс да завърши извън тройката и да не взима бонус точки, а той да вземе поне 33 точки, за да прескочи уелския си съотборник.

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Солберг обаче има едно предимство и пред Еванс, и пред Паяри, а той се крие в резултатите му в хода на сезона. Ако Солберг и Еванс завършат с равни точки, тогава предимството ще е за шведа, който ще има една победа повече. В случай, че Солберг и Паяри завършат с равен актив, тогава отново шведът ще бъде класиран по-напред, защото ще има повече втори места. Ако Паяри и Еванс са с равен актив, тогава Паяри ще има предимство, защото ще има поне една победа повече.

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Снимки: Gettyimages