Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)

20 години без Начко Михайлов

  • 1 окт 2026 | 09:59
  • 558
  • 2

Днес се навършват 20 години от кончината на Атанас Михайлов - Начко. Българският футболен съюз отдава почит към паметта на легендарния нападател на Локомотив (София) и националния отбор, оставил незаличима следа със своя талант, неподражаем стил и обич към играта. Начко ни напуска на тази дата през 2006 г., едва на 57-годишна възраст.

Роден на 5 юли 1949 г. в София, Михайлов се превръща в един от най-разпознаваемите и обичани български футболисти. Изящната му техника, прочутият ляв крак и майсторските изпълнения на свободни и ъглови удари превръщат играта му в преживяване за публиката.

Името на Начко е неразривно свързано с историята на Локомотив (София). Той е сред водещите фигури в отбора, спечелил шампионската титла през 1978 г., а през 1979 г. е избран за Футболист №1 на България. Това признание идва в период, в който талантът му намира ярко потвърждение и на европейската сцена.

Незабравим остава двубоят срещу Монако на 24 октомври 1979 г., когато Михайлов отбелязва четири попадения в срещата за Купата на УЕФА. През същата европейска кампания той бележи и единствения гол за домакинската победа с 1:0 над Динамо (Киев), допринасяйки за достигането на „железничарите“ до четвъртфиналите през пролетта на 1980 г. - най-големия европейски успех в клубната история.

Значим е и приносът му към националния отбор на България, за който записва 45 мача и 23 гола. През 1968 г. е част от състава, спечелил сребърните медали на Олимпийските игри в Мексико, а през 1974 г. представя страната ни на световното първенство във Федерална република Германия.

Две десетилетия след неговата кончина паметта за Начко продължава да свързва поколенията.

Поклон пред светлата му памет!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 11663
  • 16
Генчев: Всички в клуба приемаме много тежко нещата

Генчев: Всички в клуба приемаме много тежко нещата

  • 1 окт 2026 | 09:33
  • 883
  • 0
ЦСКА поздрави Лъчезар Танев

ЦСКА поздрави Лъчезар Танев

  • 1 окт 2026 | 09:19
  • 732
  • 2
Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата

Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата

  • 1 окт 2026 | 09:09
  • 631
  • 1
„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните - ключови точки за част от отборите

„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните - ключови точки за част от отборите

  • 1 окт 2026 | 09:00
  • 269
  • 0
Асен Митков: Горд съм с този отбор, нямаме 100 футболисти на едно ниво, а 20

Асен Митков: Горд съм с този отбор, нямаме 100 футболисти на едно ниво, а 20

  • 30 сеп 2026 | 21:24
  • 4453
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 11663
  • 16
В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

  • 1 окт 2026 | 11:18
  • 442
  • 0
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 1780
  • 1
Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

  • 1 окт 2026 | 06:40
  • 4991
  • 3
Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

  • 1 окт 2026 | 06:55
  • 1974
  • 1
"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

  • 1 окт 2026 | 07:40
  • 3175
  • 2