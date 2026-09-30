Дукати стига до крайности, за да реши проблемите на Пеко Баная

В Дукати са направили редица нетрадиционни и дори определяни като „ирационални“ промени по мотоциклета на Пеко Баная за сезон 2026, надявайки се да помогне на пилота да излезе от кризата, в която се намира.

Japan mon Amour. 🇯🇵❤️



An iconic circuit in the heart of every Ducatista, Motegi holds unforgettable memories. 🥢🍣



With 9 victories overall, it’s the ultimate stage for the #DesmosediciGP. 🏆🏁#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/H1s7CemvOH — Ducati Corse (@ducaticorse) September 30, 2026

Двукратният световен шампион стартира кампанията доста обещаващо, записвайки поредица от класирания на подиума преди лятната пауза. След подновяването на шампионата в началото на август обаче резултатите му рязко се влошиха. Баная претърпя падания в три от последните четири състезания, а в надпреварата за Гран При на Австрия пресече финалната линия едва на седма позиция.

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Основното оплакване на италианеца е липсата на сцепление в задната част на мотора – проблем, който не се наблюдава при нито един от останалите състезатели на Дукати. Бившият главен механик в MotoGP Рамон Форкада разкри в подкаста Duralvita, че инженерите на тима са изпробвали всякакви нестандартни подходи в опит да му помогнат.

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„От разговорите ми с екипа на Дукати разбрах, че те са тествали абсолютно всичко – дори идеи, които изглеждат нелогични и за които бихте казали, че никога няма да сработят. Проблемът е, че вече изчерпаха всички възможни варианти, включително и големите спирачни дискове от миналата година. Ситуацията за тях е изключително сложна“, заяви Форкада.

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Снимки: Gettyimages