Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Дукати няма загуба в Япония след пандемията, Априлия още няма подиум на "Мотеги"

  • 30 сеп 2026 | 16:17
  • 297
  • 0

Този уикенд керванът на MotoGP се насочва към пистата „Мотеги“ в Япония, където ще се проведе 16-ят кръг за сезон 2026 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Гран При на Япония поставя началото на традиционното есенно турне из Азия и Австралия, което може да се окаже решаващо в битката за титлата. В момента лидер в генералното подреждане е Хорхе Мартин, който води с 12 точки пред Марк Маркес, а Марко Бедзеки е трети с пасив от 42 пункта.

Ако следваме логиката, в Япония предимството трябва да е на страната на Маркес, тъй като Дукати триумфира в последните четири визита на MotoGP в Страната на изгряващото слънце. Първо през 2022 Джак Милър спечели със заводския отбор преди година по-късно Мартин да триумфира под дъжда със сателитния мотор на Прамак. В последните две издания на Гран При на Япония победата грабна Франческо Баная, като миналогодишният му успех на „Мотеги“ си остава неговият последен в MotoGP.

В същото време японското трасе не е никак благоприятно за Априлия, като марката от Ноале все още няма подиум на него. Най-доброто класиране за пилот на Априлия на „Мотеги“ е четвъртото място на Бедзеки преди година.

На фона на тези резултати е лесно да заключим, че Дукати ще има предимство пред Априлия този уикенд. Не трябва обаче да забравяме какво се случи на „Ред Бул Ринг“ преди малко повече от седмица, където Априлия имаше по-добро темпо на трасе, което е изключително сходно с това в Япония. В Австрия обаче и Априлия, и Дукати бяха засенчени от Педро Акоста с КТМ, което позволи на испанеца да спечели първата си победа в MotoGP и той със сигурност ще бъде вдъхновен да се бори за втори пореден успех по време на Гран При на Япония.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

ФИА тушира всякакви съмнения около бъдещето на Световния шампионат за издръжливост

ФИА тушира всякакви съмнения около бъдещето на Световния шампионат за издръжливост

  • 30 сеп 2026 | 15:44
  • 376
  • 0
Никола Цолов след обрата в Баку: Можем да завършим годината много силно

Никола Цолов след обрата в Баку: Можем да завършим годината много силно

  • 30 сеп 2026 | 15:25
  • 3346
  • 2
Дукати стига до крайности, за да реши проблемите на Пеко Баная

Дукати стига до крайности, за да реши проблемите на Пеко Баная

  • 30 сеп 2026 | 15:08
  • 571
  • 0
От Тойота опровергаха слуховете за Окон

От Тойота опровергаха слуховете за Окон

  • 30 сеп 2026 | 14:28
  • 502
  • 0
Мерцедес със специални цветове за "домашното" си състезание в Малайзия

Мерцедес със специални цветове за "домашното" си състезание в Малайзия

  • 30 сеп 2026 | 14:15
  • 712
  • 0
В Кадилак са охладили със 100 градуса спирачките си

В Кадилак са охладили със 100 градуса спирачките си

  • 30 сеп 2026 | 14:03
  • 822
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 99791
  • 246
Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

  • 30 сеп 2026 | 13:51
  • 10252
  • 26
Официално! Атанас Рибарски пое националите

Официално! Атанас Рибарски пое националите

  • 30 сеп 2026 | 14:14
  • 9052
  • 41
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 32740
  • 15
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 47472
  • 26
България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

България U21 излиза в ключова битка с Чехия по пътя към Евро 2027

  • 30 сеп 2026 | 08:00
  • 14620
  • 6