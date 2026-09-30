Дукати няма загуба в Япония след пандемията, Априлия още няма подиум на "Мотеги"

Този уикенд керванът на MotoGP се насочва към пистата „Мотеги“ в Япония, където ще се проведе 16-ят кръг за сезон 2026 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Гран При на Япония поставя началото на традиционното есенно турне из Азия и Австралия, което може да се окаже решаващо в битката за титлата. В момента лидер в генералното подреждане е Хорхе Мартин, който води с 12 точки пред Марк Маркес, а Марко Бедзеки е трети с пасив от 42 пункта.

The comeback completed 🏆



One year ago in Motegi, @marcmarquez93 completed one of the greatest comebacks in #MotoGP history 🤩#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/yuVkllj6fD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2026

Ако следваме логиката, в Япония предимството трябва да е на страната на Маркес, тъй като Дукати триумфира в последните четири визита на MotoGP в Страната на изгряващото слънце. Първо през 2022 Джак Милър спечели със заводския отбор преди година по-късно Мартин да триумфира под дъжда със сателитния мотор на Прамак. В последните две издания на Гран При на Япония победата грабна Франческо Баная, като миналогодишният му успех на „Мотеги“ си остава неговият последен в MotoGP.

В същото време японското трасе не е никак благоприятно за Априлия, като марката от Ноале все още няма подиум на него. Най-доброто класиране за пилот на Априлия на „Мотеги“ е четвъртото място на Бедзеки преди година.

Dovi masterfully held off @marcmarquez93 in the rain and kept the title fight alive in 2017 ⚔️🌧️#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/ensmq6nljY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 30, 2026

На фона на тези резултати е лесно да заключим, че Дукати ще има предимство пред Априлия този уикенд. Не трябва обаче да забравяме какво се случи на „Ред Бул Ринг“ преди малко повече от седмица, където Априлия имаше по-добро темпо на трасе, което е изключително сходно с това в Япония. В Австрия обаче и Априлия, и Дукати бяха засенчени от Педро Акоста с КТМ, което позволи на испанеца да спечели първата си победа в MotoGP и той със сигурност ще бъде вдъхновен да се бори за втори пореден успех по време на Гран При на Япония.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP

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Снимки: Gettyimages