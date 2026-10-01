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Яйсле: Тежко заболяване и контузиите оформиха характера ми

  • 1 окт 2026 | 13:20
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Яйсле: Тежко заболяване и контузиите оформиха характера ми

Мениджърът на Нюкасъл Матиас Яйсле разказа, че като дете е прекарал тежко заболяване, което е повлияло на личностното му израстване, наред с поредица от контузии, принудили го да прекрати състезателната си кариера в ранна възраст.

„Когато бях на пет години, имах тумор на врата и не можех да го движа. Това беше период, в който научих много неща“, цитират британските медии думите на германеца Яйсле. „Бях едва на пет, но вече научих много за живота – колко е важно да си здрав и колко благодарен можеш да бъдеш за здравето си и за възможността да преследваш мечтата си. Като малко дете не беше сигурно дали изобщо ще мога да играя футбол. Това беше едната страна на нещата. За съжаление, нямах късмет и с контузиите.“

38-годишният Яйсле сподели, че е пропуснал една година като юноша, а по-късно – на 20-годишна възраст – е скъсал кръстни връзки на коляното, докато е играл за Хофенхайм в дебютния им сезон в Бундеслигата (след две поредни промоции от третото ниво на футбола). Той прекратява кариерата си пет години по-късно. Според него всички трудности „те изграждат като личност – в какъвто и аспект да става въпрос – и ти дават вярата, че можеш да преодолееш всяко препятствие. Всяко неуспешно изпитание има и положителна страна. Ако преодолееш тези предизвикателства, ставаш по-силен и по-устойчив.“

Той навлиза в треньорската професия благодарение на Ралф Рангник – бившия му треньор в Хофенхайм – като започва работа с юношеските формации на РБ Лайпциг първоначално като стажант; самият той споделя, че „след две седмици отново усетих радост в живота си“.

Яйсле дебютира като старши треньор в австрийския Лиферинг, след което две години води Ред Бул Залцбург, преди да прекара три сезона в саудитския клуб Ал-Ахли. Той поема Нюкасъл след оставката на Еди Хау през юли, като към момента „свраките“ заемат деветото място във Висшата лига.

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Снимки: Gettyimages

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