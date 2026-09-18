Сериозни кадрови проблеми в Нюкасъл, мениджърът няма да променя принципите си

Мениджърът на Нюкасъл Матиас Ясле даде пресконференция преди домакинството на Хъл Сити, като основната тема бе тежката загуба с 1:4 от Лийдс и сериозните кадрови проблеми пред „свраките“. Тимът ще бъде без няколко основни футболисти, а завръщане на някого от контузените преди съботния мач изглежда малко вероятно. „За мен е много важно да реагираме правилно след мача с Лийдс“, заяви Яайсле, който подчерта, че отборът е напълно ангажиран да покаже различно лице пред своите привърженици.

Най-голямата неизвестност остава състоянието на Антъни Еланга, който пропусна срещата с Лийдс. Шведът трябваше да премине ядрено-магнитен резонанс, след което клубът да получи по-ясна информация за травмата му. „Все още няма нова информация“, каза Ясле, като призна, че ситуацията е неприятна, тъй като Еланга е започнал много добре сезона и е важна част от плана му за игра. Освен него извън строя остават Амар Дедич, Нико Гонсалес и Джейкъб Рамзи, докато Джоелинтън, Дан Бърн и Уил Осулa също са сред отсъстващите.

Лийдс прегази Нюкасъл за едно полувреме и се настани сред лидерите

Германският специалист бе категоричен, че няма намерение да променя изцяло философията си заради поражението на „Елънд Роуд“. Според него проблемът не е толкова в схемата, колкото в това, че футболистите не са изпълнили принципите, които той изисква от тях – интензивност, агресивност и достатъчно смелост с топката. „Абсолютно погрешен подход“ би било, според Ясле, да се изостави начертаната посока след един лош резултат. Той отново определи настоящия период като „смело пътуване“ за клуба и заяви, че една загуба не трябва да променя цялостната визия.



Наставникът коментира и предстоящия съперник Хъл, който според него има ясно изразен стил и знае много добре силните си страни. Той очаква труден двубой и предупреди, че Нюкасъл ще трябва да бъде агресивен не само без топка, но и когато я притежава, като постоянно търси пространства в последната линия на противника. Заради кадровите проблеми отново може да се наложи да разчита на младите Мейсън Майли и Майкъл Милс, които вече получиха възможности около първия състав. „Ако има място в групата, те ще получат шанс“, обясни треньорът, подчертавайки тясната връзка между първия отбор и академията.

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Снимки: Gettyimages