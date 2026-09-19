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Нюкасъл потрепери, но удържа победата над Хъл

  • 19 сеп 2026 | 19:22
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Нюкасъл спечели с 2:1 домакинството си на Хъл. “Свраките” поведоха с ранни голове на Джо Уилок и Люис Хол, които се разписаха до седмата минута. Йоан Уиса пропусна дузпа в края на първото полувреме. Резервата Мохамед-Али Чо върна гостите в мача. Новакът натисна в края и създаде няколко положения, но домакините удържаха преднината си.

Играчите на Матиас Яйсле бяха мотивирани да се реваншират да представянето си срещу Лийдс, когато загубиха с 1:4. Те започнаха на висока скорост и много бързо стигнаха до два гола. Уилок откри след подаване на Харви Барнс, а Хол удвои с нисък диагонален удар. Нюкасъл можеше да стигне и до трето попадение, но Уиса не успя да реализира дузпа.

След почивката ситуацията бе различна. Хъл имаше предимство, а след гола на Чо притисна съперника. Хорничек направи блестящо спасяване след удар на Белуми от дистанция, а резервата Ирогбунам стреля над вратата от прекрасна позиция. “Свраките” удържаха преднината си и се изравниха по точки с днешния си съперник, за който това бе първа загуба в първенството за този сезон.

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Снимки: Imago

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