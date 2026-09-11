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  3. Нюкасъл поднови договора на основен играч

Нюкасъл поднови договора на основен играч

  • 11 сеп 2026 | 12:06
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Нюкасъл поднови договор на защитника Люис Хол. Той подписа нов контракт до 2031 г. Левият краен защитник, който бе искат от Манчестър Юнайтед през лятото, удължи договора си с две години, като получи по-добри условия.

“Абсолютно удоволствие за мен е да играя за този клуб и за тези фенове. Знам колко значи клуба за тях. Да им нося наслада е нещо голямо за мен. Една от основните причини да играя е семейството ми да се гордее. Доволен съм как започнахме сезона с новия треньор и мисля, че можем да постигнем наистина големи неща”, сподели Хол.

22-годишният футболист има записани 106 мача за “свраките” след пристигането си в клуба от Челси през 2023 г.

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Снимки: Gettyimages

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