Нюкасъл поднови договора на основен играч

Нюкасъл поднови договор на защитника Люис Хол. Той подписа нов контракт до 2031 г. Левият краен защитник, който бе искат от Манчестър Юнайтед през лятото, удължи договора си с две години, като получи по-добри условия.

“Абсолютно удоволствие за мен е да играя за този клуб и за тези фенове. Знам колко значи клуба за тях. Да им нося наслада е нещо голямо за мен. Една от основните причини да играя е семейството ми да се гордее. Доволен съм как започнахме сезона с новия треньор и мисля, че можем да постигнем наистина големи неща”, сподели Хол.

Lewis Hall has signed a contract extension with Newcastle United through until 2031, after interest from Manchester United was rebuffed by the club over the summer.



The England left-back, who turned 22 on Tuesday, was already contracted for another three years but Newcastle have… pic.twitter.com/8AySThgNxQ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 11, 2026

22-годишният футболист има записани 106 мача за “свраките” след пристигането си в клуба от Челси през 2023 г.

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Снимки: Gettyimages