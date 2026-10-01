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Официално: Порто представи Крис Смолинг

  • 1 окт 2026 | 10:11
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Официално: Порто представи Крис Смолинг

Порто официално обяви привличането на опитния централен защитник Крис Смолинг. 36-годишният бивш английски национал пристига като свободен агент и подписва договор до края на настоящия сезон с опция за удължаване с още една година.

Новината дойде като гръм от ясно небе в лагера на „синьо-белите“ извън трансферния прозорец. Смолинг ще подсили центъра на отбраната на шампионите, водени от Франческо Фариоли, в момент, когато Неуен Перес е с контузия, а Доминик Пърпич трудно успява да конкурира непоклатимия полски тандем Ян БеднарекЯкуб Кивиор.

Смолинг, който през последните два сезона се състезаваше в Саудитска Арабия за Ал-Файха, беше без отбор. В богатата си кариера той остави сериозна следа с екипите на Манчестър Юнайтед и Рома, където работи под ръководството на Жозе Моуриньо. С „червените дяволи“ триумфира в Лига Европа на УЕФА през сезон 2016/17, а с „вълците“ спечели Лигата на конференциите през кампанията 2021/22.

Англичанинът търсеше ново предизвикателство и сам направи сериозни отстъпки, за да облече екипа на португалския гранд, чийто проект го е убедил от първия момент.

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