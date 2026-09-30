Порто се разбра с позабравен англичанин

Порто е пред финализирането на изненадващ трансфер. Шампионът на Португалия е близо до споразумение с бившия английски национал Крис Смолинг, който в момента е свободен агент. Защитникът е на 36 години и до лятото играеше за саудитския Ал Фейха. Информацията беше разпространена от “Маисфутбол” и потвърдена от “А Бола”.

Опитният защитник вече се намира в Порто и ще подпише договор до края на настоящия сезон с опция за още една година, след като премине обичайните медицински прегледи.

Смолинг има 31 мача за националния отбор на Англия, като участва на Световното първенство през 2014 г. и после на Евро 2016. Най-дългият период в кариерата му премина в Манчестър Юнайтед – от 2010 до 2019 г., след което игра за Рома (2019–2024), преди да се отправи към Саудитска Арабия. В Англия и Италия той работи с Жозе Моуриньо.

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