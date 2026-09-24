Гърция нанесе звучен шамар в добавеното време на надменна Сърбия насред "Мала Маракана"

Гърция победи Сърбия с 2:1 като гост в Белград на старта на Лигата на нациите, като "Мала Маракана" бе смълчана по възможно най-болезнения начин, след като "боговете от Олимп" хвърлиха мълнията си в заключителните моменти от добавеното време на срещата.

Така изненадващо гърците оглавиха временното класиране в група А2 на елитната дивизия, след като в голямото дерби там Нидерландия и Германия не се победиха на "Йохан Кройф Арена".

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Западните ни съседи нанесоха болезнен удар на "елините" след само четири минути игра с попадението на Андрия Живкович. Огромна роля за попадението на съотборника на Кирил Десподов от ПАОК имаше ветеранът Душан Тадич, който направи решителното подаване.

Още в 6-ата минута гостите можеха да изравнят, след като Константинос Карецас стреля в гредата.

В 13-тата минута пък за първи път на Милинкович-Савич му се наложи да се намесва при удар на Евангелос Павлидис.

След това гърците наложиха натиск, докато домакините се окопитиха успешно и не допуснаха изравняване до почивката. Те дори можеха да се оттеглят на полувремето с една идея по-убедителна преднина, тъй като половин час след началото Тадич изпълни коварно ъглов удар, но не се намери кой да засече.

В 41-вата минута и Хараламбос Костулас пропусна изгодна възможност да вкара за "елините".

Осем минути след началото на втората част гърците най-накрая разпечатаха вратата на Милинкович-Савич, но голът не бе зачетен заради засада.

Нататък сърбите продължиха да проявяват опасна надменност, която им изигра лоша шега и вместо да натиснат съперника в търсене на втори гол, те си мислеха, че южните ни съседи просто ще продължат да не вкарват и трите точки от само себе си ще останат в Белград. Вместо това подводните течения край река Дунав повлякоха футболистите на бившата югославска република и те паднаха в собствения си капан. Така в 74-ата минута Цолис засече топката в пеналтерията и изравни.

Това обаче не бе всичко и в самия край "Мала Маракана" изживя болезнен шок. Домакините заспаха, допуснаха светкавична контраатака, която бе завършена от Анастасиос Дувикас и той дари своите с пълния комплект от точки.

СНИМКА: Hellas Football// TWITTER

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