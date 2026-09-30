Активираха протокола за горещо време преди Гран При на Бахрейн

Международната автомобилна федерация (ФИА) официално активира протокола за горещо време преди началото на уикенда за Гран При на Бахрейн, който ще се проведе на пистата „Сепанг“ в Малайзия.
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Този протокол се активира от състезателния директор Руи Маркеш, ако се предвижда температура от 31 или повече градуса по Целзий в хода на спринта или състезанието от даден уикенд. Той задължава отборите да инсталират системите за охлаждане на пилотите в колите си.
Тези системи бяха разработени в отговор на екстремните условия, които пилотите срещнаха в Катар през 2023 година. Тя охлажда пилотите чрез циркулация на студена течност около техните тела.
Всеки пилот може да избере да не използва тази система. В този случай частите от нея, които се монтират в кокпит, а именно помпата и охладителния агрегат, трябва да останат монтирани. Освен това в кокпита трябва да бъде поставен допълнителен баласт от 500 грама, който да компенсира по-леката екипировка, която не включва всички тръби и течността.
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages