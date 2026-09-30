Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Активираха протокола за горещо време преди Гран При на Бахрейн

  • 30 сеп 2026 | 17:48
  • 501
  • 0

Международната автомобилна федерация (ФИА) официално активира протокола за горещо време преди началото на уикенда за Гран При на Бахрейн, който ще се проведе на пистата „Сепанг“ в Малайзия.

Колко ще вали при завръщането на Формула 1 в Малайзия?
Колко ще вали при завръщането на Формула 1 в Малайзия?

Този протокол се активира от състезателния директор Руи Маркеш, ако се предвижда температура от 31 или повече градуса по Целзий в хода на спринта или състезанието от даден уикенд. Той задължава отборите да инсталират системите за охлаждане на пилотите в колите си.

Тези системи бяха разработени в отговор на екстремните условия, които пилотите срещнаха в Катар през 2023 година. Тя охлажда пилотите чрез циркулация на студена течност около техните тела.

Всеки пилот може да избере да не използва тази система. В този случай частите от нея, които се монтират в кокпит, а именно помпата и охладителния агрегат, трябва да останат монтирани. Освен това в кокпита трябва да бъде поставен допълнителен баласт от 500 грама, който да компенсира по-леката екипировка, която не включва всички тръби и течността.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

ФИА тушира всякакви съмнения около бъдещето на Световния шампионат за издръжливост

ФИА тушира всякакви съмнения около бъдещето на Световния шампионат за издръжливост

  • 30 сеп 2026 | 15:44
  • 713
  • 0
Никола Цолов след обрата в Баку: Можем да завършим годината много силно

Никола Цолов след обрата в Баку: Можем да завършим годината много силно

  • 30 сеп 2026 | 15:25
  • 5386
  • 3
Дукати стига до крайности, за да реши проблемите на Пеко Баная

Дукати стига до крайности, за да реши проблемите на Пеко Баная

  • 30 сеп 2026 | 15:08
  • 723
  • 0
От Тойота опровергаха слуховете за Окон

От Тойота опровергаха слуховете за Окон

  • 30 сеп 2026 | 14:28
  • 590
  • 0
Мерцедес със специални цветове за "домашното" си състезание в Малайзия

Мерцедес със специални цветове за "домашното" си състезание в Малайзия

  • 30 сеп 2026 | 14:15
  • 864
  • 0
В Кадилак са охладили със 100 градуса спирачките си

В Кадилак са охладили със 100 градуса спирачките си

  • 30 сеп 2026 | 14:03
  • 964
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чехия U21 – България U21, Тодор Янчев с три промени в стартовия състав

Чехия U21 – България U21, Тодор Янчев с три промени в стартовия състав

  • 30 сеп 2026 | 18:00
  • 1829
  • 1
Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 103011
  • 259
Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

  • 30 сеп 2026 | 13:51
  • 13316
  • 31
Официално! Атанас Рибарски пое националите

Официално! Атанас Рибарски пое националите

  • 30 сеп 2026 | 14:14
  • 12659
  • 55
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 35852
  • 17
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 50581
  • 27