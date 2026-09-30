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Дори и да е "вечно втори" до края на сезона, Антонели пак ще е шампион

  • 30 сеп 2026 | 18:06
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До края на сезона във Формула 1 остават още осем кръга, в които всеки пилот ще може да спечели максимум 208 точки (200 от състезанията + 8 от спринта в Сингапур).

Преди тези финални осем състезателни уикенда Андреа Кими Антонели е лидер в генералното класиране с актив от 302 точки и аванс от 66 пред съотборника си Джордж Ръсел. Британецът направи много силен уикенд в Баку миналата седмица и успя да навакса 15 пункта от своето изоставане, след като спечели, а Антонели завърши едва пети, стартирайки 16-ти заради катастрофа в квалификацията.

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Самият Антонели каза след финала в Азербайджан, че уикендът край бреговете на Каспийско море е бил неговият „най-слаб“ от началото на сезона. Надали италианецът ще повтори това си представяне, а простата математика показва, че той дори не трябва задължително да печели до края на сезона, за да стане световен шампион.

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Дори и Ръсел да спечели всичко оставащи осем състезания и спринта в Сингапур след седмица, а Антонели да е вечно втори, британецът пак няма да може да изпревари своя съотборник. В този сценарий Ръсел ще завърши сезон с 444 точки, а Антонели ще има 453 пункта и ще стане първият италиански световен шампион във Формула 1 от Алберто Аскари през далечната 1953 година.

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Снимки: Gettyimages

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