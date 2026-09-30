Когато Михаел Шумахер беше "най-добрият втори пилот" във Ферари

Много е трудно да си представим Михаел Шумахер в ролята на пилот №2 в отбора на Ферари, но именно това се случи в първата визита на Формула 1 в Малайзия в края на 1999 година.

Състезателният уикенд на „Сепанг“ бележи завръщането на германеца на стартовата решетка след контузията, която получава след катастрофата си в първата обиколка на Гран При на Великобритания. Заради нея той губи всякакъв шанс да се бори за световната титла и в отсъствието на Шумахер в ролята на лидер на Ферари влиза съотборникът му Еди Ървайн.

Michael Schumacher missed most of the 1999 season with a broken leg



When he returned in Sepang? He took pole position by almost a FULL SECOND 🤯#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/ZcvRpZEeQZ — Formula 1 (@F1) September 30, 2026

Ирландецът има повече от реален шанс да се пребори за световната титла, като преди финалните два кръга в Малайзия и Япония той изостава със само две точки от Мика Хакинен. В тази ситуация Ървайн се нуждаеше от всяка възможна помощ и именно такава му бива оказан от Шумахер в Малайзия.

Германецът печели полпозишъна на „Сепанг“ с аванс от близо секунда пред своя съотборник, докато Дейвид Култард и Хакинен се класират на втората редица. В състезанието Шумахер пропуска Ървайн пред себе си още в началото, след като започва да блокира Култард и Хакинен, но бива изпреварен от Култард в петия тур, който отпада десет обиколки по-късно с повреда в горивната система.

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До финала на дистанцията Шумахер успява да задържи Хакинен зад себе си и пропуска Ървайн да спечели, след като се озовава начело заради стратегията си. Шумахер прави само едно спиране в бокса за гуми и гориво, докато Ървайн и Хакинен залагат на по-агресивни стратегии с два пит-стопа.

След състезанието самият Ървайн казва: „Не само, че Михаел е най-добрият първи пилот, той е и най-добрият втори пилот“. С победата си в Куала Лумпур Ървайн излиза начело в генералното класиране с аванс от четири точки пред Хакинен един кръг преди финала.

В Япония две седмици по-късно Хакинен печели пред Шумахер и Ървайн, с което си гарантира световната титла. Тогава Шумахер не пропуска Ървайн пред себе си, но това няма абсолютно никакво значение за крайното класиране във Формула 1 през 1999 година. Ако Шумахер беше пропуснал Ървайн, тогава Ървайн и Хакинен щяха да завършат с равни точки, но предимството щеше да е за финландеца, който завърша кампанията с една победа повече спрямо своя съперник от Ферари.

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Снимки: Gettyimages