От ФА повдигнаха обвинение на Арбелоа

Мениджърът на Фулъм Алваро Арбелоа получи обвинение от Футболната асоциация на Англия (ФА) заради коментарите си след равенството 1:1 с Манчестър Юнайтед. Испанецът заяви, че съдиите „няма да позволят на Манчестър Юнайтед да загуби“, след като неговият тим изпусна победата с късен гол на Матеуш Куня.

Арбелоа: Знаех, че няма да позволят на Юнайтед да загуби

Арбелоа бе недоволен от отсъжданията в двубоя и по-специално от фала срещу Хари Магуайър малко преди изравнителния гол. ФА смята, че думите му могат да се тълкуват като намек за пристрастност и поставяне под въпрос на интегритета на съдията. Треньорът на Фулъм има срок до 1 октомври да отговори на обвинението. Впоследствие Арбелоа се опита да смекчи позицията си, обяснявайки: „Английският ми не е много добър. Може би съм се изразил зле и предпочитам да не казвам нищо за съдиите, защото никога не знаеш.“

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Снимки: Gettyimages