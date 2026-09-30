Аржентинските таланти притеснени да преминат в английски клубове след скандалите през лятото

Младите аржентински футболисти изпитват притеснения от идеята да продължат кариерите си в Премиър лийг заради враждебното отношение към част от националите на страната след скандалите около Световното първенство. Според "Дейли Мейл" скаути и специалисти по трансфери в Аржентина смятат, че някои от най-големите местни таланти може да бъдат посъветвани да изберат Испания, Португалия или Италия вместо Англия.

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Причината са случилите се през последните месеци инциденти с Енцо Фернандес, Лисандро Мартинес и Валентин Барко, които бяха обект на негативна реакция от английски фенове след драматичната полуфинална победа на Аржентина над Англия на Мондиала. Докато утвърдените национали имат опит да се справят с подобно напрежение, за млад футболист, който тепърва се адаптира към ново първенство, държава и култура, подобна атмосфера може да бъде допълнителна трудност.

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В същото време английските клубове традиционно следят отблизо аржентинския пазар. Сред талантите, които вече попадат в полезрението им, са Томас Аранда, Леонел Флорес и Тобиас Андрада, но според специалисти настоящата ситуация може да накара част от младите играчи да предпочетат други европейски първенства.

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Снимки: Gettyimages