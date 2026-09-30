Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина

Аржентинските таланти притеснени да преминат в английски клубове след скандалите през лятото

  • 30 сеп 2026 | 16:59
  • 808
  • 0
Аржентинските таланти притеснени да преминат в английски клубове след скандалите през лятото

Младите аржентински футболисти изпитват притеснения от идеята да продължат кариерите си в Премиър лийг заради враждебното отношение към част от националите на страната след скандалите около Световното първенство. Според "Дейли Мейл" скаути и специалисти по трансфери в Аржентина смятат, че някои от най-големите местни таланти може да бъдат посъветвани да изберат Испания, Португалия или Италия вместо Англия.

Британското правителство призова ФИФА да разследва Аржентина
Британското правителство призова ФИФА да разследва Аржентина

Причината са случилите се през последните месеци инциденти с Енцо Фернандес, Лисандро Мартинес и Валентин Барко, които бяха обект на негативна реакция от английски фенове след драматичната полуфинална победа на Аржентина над Англия на Мондиала. Докато утвърдените национали имат опит да се справят с подобно напрежение, за млад футболист, който тепърва се адаптира към ново първенство, държава и култура, подобна атмосфера може да бъде допълнителна трудност.

Във ФИФА мислят какво наказание да наложат на Аржентина
Във ФИФА мислят какво наказание да наложат на Аржентина

В същото време английските клубове традиционно следят отблизо аржентинския пазар. Сред талантите, които вече попадат в полезрението им, са Томас Аранда, Леонел Флорес и Тобиас Андрада, но според специалисти настоящата ситуация може да накара част от младите играчи да предпочетат други европейски първенства.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кейн: Антъни Гордън и Трент се развиха в Ла Лига

Кейн: Антъни Гордън и Трент се развиха в Ла Лига

  • 30 сеп 2026 | 15:50
  • 1204
  • 4
Гуардиола с обръщение покрай драмата с Манчестър Сити

Гуардиола с обръщение покрай драмата с Манчестър Сити

  • 30 сеп 2026 | 15:41
  • 3390
  • 4
Трикратен шампион с Интер е пред договор с Болоня

Трикратен шампион с Интер е пред договор с Болоня

  • 30 сеп 2026 | 15:38
  • 1519
  • 0
Шеф на Ман Сити: Предоставихме неопровержими доказателства, че сме невинни

Шеф на Ман Сити: Предоставихме неопровержими доказателства, че сме невинни

  • 30 сеп 2026 | 15:33
  • 1125
  • 5
Пореден словесен сблъсък между Тебас и Реал Мадрид

Пореден словесен сблъсък между Тебас и Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 15:03
  • 1445
  • 1
Нови проблеми за футболист на Реал Мадрид

Нови проблеми за футболист на Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 14:41
  • 1190
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чехия U21 – България U21, Тодор Янчев с три промени в стартовия състав

Чехия U21 – България U21, Тодор Янчев с три промени в стартовия състав

  • 30 сеп 2026 | 18:00
  • 1726
  • 1
Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 102921
  • 259
Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

  • 30 сеп 2026 | 13:51
  • 13250
  • 31
Официално! Атанас Рибарски пое националите

Официално! Атанас Рибарски пое националите

  • 30 сеп 2026 | 14:14
  • 12593
  • 55
Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

Убийството на Илиян Филипов: Как строителният бос спаси Ботев (Пловдив) и отваря ли се криза пред клуба?

  • 30 сеп 2026 | 09:28
  • 35800
  • 17
МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

МВР и Прокуратурата в Пловдив с първа информация за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 08:50
  • 50521
  • 27