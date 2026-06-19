България приема квалификацията за Евро 2027 при U19

Жребият за втория етап от квалификациите за европейското първенство за юноши до 19 години през 2027 г. в Чехия отреди националният отбор на България да е в група с тимовете на Молдова, Латвия и Гибралтар. Тимът ни ще бъде домакин на турнира в рамките на официалния квалификационен прозорец на УЕФА през месец ноември, след като централата успя да получи домакинството от УЕФА.

Българският отбор достигна до този етап след участието си в Лига А на първия квалификационен кръг, където премери сили с едни от най-силните европейски състави – Англия, Испания и Хърватия. Съгласно регламента на турнира единствено победителят в групата ще си осигури място във финалния трети квалификационен етап, който ще определи участниците на европейското първенство в Чехия през 2027 г. Жребият беше теглен във вторник, като за първи път квалификацията ще премине в три етапа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google