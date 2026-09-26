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Гол-шедьовър от центъра донесе равенство на България U19

  • 26 сеп 2026 | 19:38
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Юношеският национален отбор на България до 19 години завърши 1:1 с Унгария във втория си двубой от международния турнир „Стеван Вилотич-Челе“ в Сърбия.

България U19 започна с равенство срещу Сърбия
България U19 започна с равенство срещу Сърбия

След като в първата си среща от надпреварата „лъвчетата“ направиха 1:1 с домакина Сърбия, българският тим записа същия резултат и срещу Унгария.

Унгарците поведоха в 37-мата минута след гол на Ерик Ковач. Големият момент в срещата дойде в 42-ата минута, когато Калоян Божков отбеляза изключително красиво попадение. Българският футболист видя излезлия напред вратар на Унгария и със страхотно изпълнение от центъра на терена го прехвърли, за да се разпише за България.

В заключителните минути българският тим имаше възможности да стигне и до победата. Един от добрите шансове се откри пред Кристиян Горянов, чийто удар премина покрай гредата.

ЦСКА с най-много играчи в България U19
ЦСКА с най-много играчи в България U19

В последния си двубой от надпреварата българските национали ще се изправят срещу Румъния.

Стартов състав на България U19: 

Пламен Пенев, Даниел Кирилов, Веселин Бачев, Борислав Стоичков, Алекс Тунчев, Анастасиос Туфас, Радослав Костенски, Даниел Мановев, Калоян Божков, Радостин Стоилов, Марто Бойчев

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