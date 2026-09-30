От Тойота опровергаха слуховете за Окон

Отборът на Тойота в Световния шампионат за издръжливост (WEC) опроверга слуховете, че Естебан Окон ще заеме титулярна позиция в някой от екипажите на тима в клас Hypercar за сезон 2027.

Естебан Окон става титуляр на Тойота в Льо Ман?

Подобни слухове се появиха в нидерландските медии, след като Окон обяви, че е свободен агент за 2027 година. По-рано днес стана ясно, че французинът ще напусне Хаас в края на настоящия сезон във Формула 1, но все още не се знае къде ще продължи кариерата си.

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Един от кандидатите за неговото място в Хаас е настоящият титуляр на Тойота в WEC Рио Хиракава. Ако японецът бъде привлечен във Формула 1, това няма да доведе до директна размяна между него и Окон, тъй като в Тойота ще се обърнат към други французин, който също носи името Естебан, но Масон, а не Окон.

Окон: Това не е краят на моята кариера във Формула 1

„Очевидно, Естебан (Масон) е почти готов за тази крачка. Все още дискутираме това, но той би бил логичният избор за заместник на Рио“, заяви техническият директор на Тойота Дейвид Фльори.

Масон е считан от мнозина като следващата голяма звезда в състезанията за издръжливост, като 22-годишният пилот вече има опит с прототипа на Тойота. Той седна зад волана на GR010 Hybrid за първи път по време на теста за млади пилоти в Бахрейн миналия ноември, а по-рано тази година кара колата и по време на официалния тестов ден на пистата „Сарт“ преди „24-те часа на Льо Ман“. В момента Масон се бори за титлата в Европейските серии Льо Ман, а в CV-то си има и два подиума в клас LMP2 в Льо Ман, включително през тази година, когато завърши трети в категорията (на горната снимка).

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Снимки: Gettyimages