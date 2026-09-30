Ще стигне ли Фернандо Алонсо до Гран При №500 във Формула 1?

Фернандо Алонсо е единственият пилот с повече от 400 старта във Формула 1 със своите 440 в 443 участия в кръгове от световния шампионат от 2001 година насам.

Setting up at Sepang. 🇲🇾#BahrainGP pic.twitter.com/mKiaF18Dis — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 30, 2026

Ако всичко върви по план, до края на сезона двукратният шампион ще достигне 451 участия, а тази бройка ще нарасне допълнително догодина. Както е известно испанецът избра да удължи кариерата си с поне още един сезон, отново с екипа на Астън Мартин.

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Календарът за 2027 година отново предвижда 24 кръга, което означава, че теоретично в края на следващата година Алонсо ще е достигнал до 475 кръга във Формула 1. Предвид тази бройка не е изключено да мислим, че испанецът ще се опита да достигне до Гран При №500 в своята кариера.

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За целта обаче Алонсо ще трябва да продължи кариерата си поне до 2029 година. Както е известно според регламента календарът в световния шампионат може да включва максимум 24 кръга, което означава, че дори и да кара пълен сезон през 2028 година, той ще бъде с максимум 499 участия и ще трябва да се включи в поне един уикенд през сезон 2029, за да достигне кота 500.

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Снимки: Gettyimages