В Кадилак са охладили със 100 градуса спирачките си

В голяма част от сезон 2026 един от водещите проблеми на Кадилак беше свързан с охлаждането на спирачките на MAC-26, които неколкократно се запалваха на пистата.

Най-новият тим пробва няколко решения, но всяка едно от тях не даваше нужните резултати, което налагаше допълнителен редизайн на въздуховодите около спирачките. Тяхното последно обновление дойде в Баку миналия уикенд, а по думите на Валтери Ботас след него температурата в спирачките е спаднала с цели 100 градуса по Целзий.

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„Добре, намалихме температурата в спирачките със 100 градуса в сравнение с предишната спецификация, така че това ни дава малко повече свобода“, коментира Ботас новия дизайн след Гран При на Азербайджан.

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Снимки: Gettyimages