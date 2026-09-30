В Кадилак са охладили със 100 градуса спирачките си

В голяма част от сезон 2026 един от водещите проблеми на Кадилак беше свързан с охлаждането на спирачките на MAC-26, които неколкократно се запалваха на пистата.
Най-новият тим пробва няколко решения, но всяка едно от тях не даваше нужните резултати, което налагаше допълнителен редизайн на въздуховодите около спирачките. Тяхното последно обновление дойде в Баку миналия уикенд, а по думите на Валтери Ботас след него температурата в спирачките е спаднала с цели 100 градуса по Целзий.
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„Добре, намалихме температурата в спирачките със 100 градуса в сравнение с предишната спецификация, така че това ни дава малко повече свобода“, коментира Ботас новия дизайн след Гран При на Азербайджан.
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages