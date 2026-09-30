Мерцедес със специални цветове за "домашното" си състезание в Малайзия

Отборът на Мерцедес ще използва специална цветова схема по време на предстоящата този уикенд Гран При на Бахрейн, която ще се проведе на пистата „Сепанг“ в Малайзия.

Who wouldn't stare at them?! 😍 pic.twitter.com/jM0Amh9UCA — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 30, 2026

За Сребърните стрели предстоящата надпревара край Куала Лумпур ще се яви нещо като домашно състезание, тъй като основният спонсор на тима е малайзийската петролна компания PETRONAS. Основният цвят на PETRONAS е тюркоазено синьо, като той присъства по колите на на Мерцедес още от 2010 година насам.

A PETRONAS special livery to mark F1's return to Malaysia! 💚🤩 pic.twitter.com/uSsH6RB8E3 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 30, 2026

На „Сепанг“ обаче този цвят ще заеме доста по-голяма площ и реално ще измести традиционният сребрист цвят на отбора. Реално погледнато Мерцедес ще размени местата на сребърното и тюркоазеното за предстоящия уикенд в Куала Лумпур.

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През 2024 Сребърните стрели направиха подобна промяна в своето оцветяване за Гран При на Сингапур, за да отбележат 50-годишнината на PETRONAS. Тогава състезание в Малайзия нямаше и Мерцедес използва най-близката надпревара до страната, за да отбележи юбилея на своя дългогодишен партньор.

Обновената цветова схема няма да е единствената новост по W17 този уикенд, тъй като се очаква Мерцедес да представи и доста сериозен пакет с подобрения за своя болид. Това ще е едва втората голяма промяна по колата от началото на сезона.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

Снимки: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

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