Франческо Баная се чувства "унизен" от трудностите си в MotoGP

Франческо Баная сподели, че се чувства „унизен“, след като е достигнал „една от най-ниските точки в спортната си кариера“, и заяви, че „не вижда изход“ от настоящите си трудности в MotoGP.

Заводският пилот на Дукати преживя ужасен уикенд на „Моторланд Арагон“, като не успя да спечели нито една точка, след като завърши 11-и в спринта и катастрофира в неделното състезание. Баная показваше признаци на бърз напредък преди лятната пауза, като дори спечели спринт в Бърно, но представянето му отбеляза забележим спад след подновяването на шампионата на „Силвърстоун“ в началото на август.

След втория си пореден уикенд без точки, Баная изглеждаше съкрушен в интервюто си след състезанието, като сякаш губеше вяра в способността си да обърне хода на кампанията.

„Давам всичко от себе си, винаги, във всяка ситуация, във всяка сесия. Пристигам в гаража, опитвайки се да бъда възможно най-ясен, защото всички търсим решение, което не идва“, обясни той.



„Така че, когато имаш уикенд като този, уикенд като на „Силвърстоун“, и се озовеш на земята, докато натискаш, но твоето натискане означава да правиш обиколки с една секунда по-бавно от най-бързите, това те съсипва и преди всичко е унизително в този момент.



„Това е може би един от най-ниските моменти в спортната ми кариера, защото в момента не виждам изход и ситуацията е същата като в първото състезание. Всъщност в последните две състезания почти се влоши и затова е тежко“, добави италианецът.

Франческо Баная спрял на пистата, за да се успокои след разочарованието в Арагон

Още от петък беше ясно, че Баная го очаква труден уикенд в Арагон, тъй като се бореше за 13-о място в тренировката, докато всички останали пилоти на Дукати успешно си осигуриха директно класиране за втората квалификационна сесия. Италианецът дори призна, че е спрял на пистата след сесията, за да се успокои, тъй като не е искал да се връща в гаража, докато все още е ядосан на себе си.

Квалификацията показа признаци на напредък, но той нямаше темпото да се бори за място в топ 10 в спринта. В неделя той се държеше на седмо място, преди да се плъзне в чакъла в шестата от общо 23 обиколки.

„За мен липсата на сцепление отзад е твърде голяма. Защото реалността е, че нямам никакво сцепление. Абсолютно никакво.



„Сложих картата на двигателя с по-малко мощност след пет обиколки, защото задната гума беше напълно свършена. Без да натискам, без да правя нищо. Така че ми беше много трудно. Загубих задната част и когато тя се върна, загубих предната“, коментира двукратният шампион.

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Баная се бори с постоянни проблеми със сцеплението на задната гума през цялата година, като асфалтът с високо сцепление в Арагон не успя да облекчи проблема. След като изпитваше трудности на една от пистите с най-добро сцепление в календара, Баная остана да се чуди какво ще се случи в оставащите кръгове от сезона.

„От „Силвърстоун“ насам нещо се случи, защото нямам сцепление. Абсолютно никакво. Не знам какво ще стане, когато пристигнем на други писти, където нивото на сцепление е по-ниско. Не мога да си го представя.



„Дадох всичко, което можех, на Дукати, във всички ситуации. Сега е трудно да приема, че ситуацията може да бъде такава въпреки усилията, които влагам.



„Гледам данните, дори стари данни, и нещата, които виждам другите да правят сега, вече не ми се получават. Така че съм в ситуация, в която с днешния мотор не мога да карам по естествен начин, а когато се опитам да направя нещо повече, катастрофирам“, каза пилотът на Дукати.

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Снимки: Gettyimages