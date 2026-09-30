Окон: Това не е краят на моята кариера във Формула 1

Естебан Окон заяви чрез публикация в социалните мрежи, че предстоящата раздяла между него и Хаас в края на годината не е краят на неговата кариера във Формула 1.
Хаас официализира раздялата си с Естебан Окон
По-рано през деня Хаас обяви, че Окон няма да продължи в отбора, като все още не е ясно къде ще продължи кариерата си французинът. Надали той ще бъде титуляр във Формула 1, но Окон е амбициран да се завърне на стартовата решетка. За него това няма да е първи подобен случай в кариерата, тъй като през 2019 той беше резерва в Мерцедес преди да се завърне на титулярна позиция в Рено за сезон 2020.
„Моето време с отбора на Хаас ще приключи в края на сезон 2026. Напускам този проект с високо вдигната глава, гордея се с моето представяне в условия, които не винаги бяха най-лесните поради различни причини извън мой контрол.
„Моят настоящ фокус е върху следващия състезателен уикенд. Ще продължа да работя здраво с отбора, да максимизирам всяка възможност и да извличам всяка капка от потенциала на колата. Все още остават много състезания до края на сезона и, както винаги, аз ще бъда зад волана за мен и за моя отбор.
„Все още съм мотивиран. Все още съм гладен. Това абсолютно не е краят на моята кариера във Формула 1“, написа френският състезател.
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Снимки: Gettyimages