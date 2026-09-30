Окон: Това не е краят на моята кариера във Формула 1

Естебан Окон заяви чрез публикация в социалните мрежи, че предстоящата раздяла между него и Хаас в края на годината не е краят на неговата кариера във Формула 1.

Хаас официализира раздялата си с Естебан Окон

По-рано през деня Хаас обяви, че Окон няма да продължи в отбора, като все още не е ясно къде ще продължи кариерата си французинът. Надали той ще бъде титуляр във Формула 1, но Окон е амбициран да се завърне на стартовата решетка. За него това няма да е първи подобен случай в кариерата, тъй като през 2019 той беше резерва в Мерцедес преди да се завърне на титулярна позиция в Рено за сезон 2020.

My time with Haas F1 Team will come to an end at the end of the 2026 season.



I leave this project with my head held high and proud of my performances in what were not always the easiest of circumstances for various reasons and factors outside of my control.



My immediate focus… pic.twitter.com/aSwB95XyQs — Esteban Ocon (@OconEsteban) September 30, 2026

„Моето време с отбора на Хаас ще приключи в края на сезон 2026. Напускам този проект с високо вдигната глава, гордея се с моето представяне в условия, които не винаги бяха най-лесните поради различни причини извън мой контрол.



„Моят настоящ фокус е върху следващия състезателен уикенд. Ще продължа да работя здраво с отбора, да максимизирам всяка възможност и да извличам всяка капка от потенциала на колата. Все още остават много състезания до края на сезона и, както винаги, аз ще бъда зад волана за мен и за моя отбор.



„Все още съм мотивиран. Все още съм гладен. Това абсолютно не е краят на моята кариера във Формула 1“, написа френският състезател.

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Снимки: Gettyimages