Естебан Окон става титуляр на Тойота в Льо Ман?

След като заяви в Баку миналата седмица, че е свободен агент, Естебан Окон изглежда ще напусне Формула 1 и ще премина в Световния шампионат за издръжливост (WEC), където ще стане титуляр на Тойота, съобщава Formule1.nl.

Haas heeft Formule 2-talent en Ferrari-junior Rafael Câmara gecontracteerd voor 2027, zo bevestigen bronnen tegenover https://t.co/63wVGbQh7x. De 21-jarige Braziliaan erft het stoeltje van Esteban Ocon, die volgend jaar vertrekt naar het WEC 🚨 #F1 https://t.co/WduXRnriru — Formule1.nl (@Formule1) September 28, 2026

Бъщетот на Окон във Формула 1 стана обект на спекулации още в началото на сезона, когато той беше критикуван публично от шефа на Хаас Аяо Комацу. Самото представяне на французина в хода на кампания не направи много, за да вдигне неговите акции, което доведе до неговата раздяла не само с Хаас, но и с Формула 1.

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Вместо това той ще поема в посока WEC, където ще заеме титулярна позиция в състава на Тойота, но все още не е ясно към кой екипаж ще се присъедини французинът. В момента в автомобила с №7 си партнират Майк Конуей, Ник де Врийс и Комуи Кобаяши, които спечели тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“, а в колата с №8 са Себастиен Бумие, Брендън Хартли и Рио Хиракава.

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По настоящем Хиракава съчетава ангажиментите си към Тойота в WEC с резервна позиция в Хаас и той е един от кандидатите за второто място в американския тим, но е по-скоро аутсайдер. Все пак, ако той бъде избран за титуляр на Хаас, реално ще станем свидетели на директна размяна между него и Окон.

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Снимки: Gettyimages