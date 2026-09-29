Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Естебан Окон става титуляр на Тойота в Льо Ман?

  • 29 сеп 2026 | 15:46
  • 218
  • 0

След като заяви в Баку миналата седмица, че е свободен агент, Естебан Окон изглежда ще напусне Формула 1 и ще премина в Световния шампионат за издръжливост (WEC), където ще стане титуляр на Тойота, съобщава Formule1.nl.

Бъщетот на Окон във Формула 1 стана обект на спекулации още в началото на сезона, когато той беше критикуван публично от шефа на Хаас Аяо Комацу. Самото представяне на французина в хода на кампания не направи много, за да вдигне неговите акции, което доведе до неговата раздяла не само с Хаас, но и с Формула 1.

Естебан Окон се бори да остане във Формула 1: Аз съм един от най-добрите!
Естебан Окон се бори да остане във Формула 1: Аз съм един от най-добрите!

Вместо това той ще поема в посока WEC, където ще заеме титулярна позиция в състава на Тойота, но все още не е ясно към кой екипаж ще се присъедини французинът. В момента в автомобила с №7 си партнират Майк Конуей, Ник де Врийс и Комуи Кобаяши, които спечели тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“, а в колата с №8 са Себастиен Бумие, Брендън Хартли и Рио Хиракава.

Във Формула 1 останаха 4 свободни места за сезон 2027
Във Формула 1 останаха 4 свободни места за сезон 2027

По настоящем Хиракава съчетава ангажиментите си към Тойота в WEC с резервна позиция в Хаас и той е един от кандидатите за второто място в американския тим, но е по-скоро аутсайдер. Все пак, ако той бъде избран за титуляр на Хаас, реално ще станем свидетели на директна размяна между него и Окон.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ферари и Ред Бул са най-успешните отбори на "Сепанг"

Ферари и Ред Бул са най-успешните отбори на "Сепанг"

  • 29 сеп 2026 | 15:21
  • 329
  • 0
Във Формула 1 останаха 4 свободни места за сезон 2027

Във Формула 1 останаха 4 свободни места за сезон 2027

  • 29 сеп 2026 | 14:36
  • 2836
  • 0
Фернандо Алонсо обяви дали ще остане във Формула 1

Фернандо Алонсо обяви дали ще остане във Формула 1

  • 29 сеп 2026 | 14:11
  • 3358
  • 0
Исак Хаджар отхвърли спекулациите за забрани от Ред Бул: Не съм на 5 години

Исак Хаджар отхвърли спекулациите за забрани от Ред Бул: Не съм на 5 години

  • 29 сеп 2026 | 14:00
  • 646
  • 0
Макс Верстапен: Нямаше да спечеля, дори и да бях стартирал втори

Макс Верстапен: Нямаше да спечеля, дори и да бях стартирал втори

  • 29 сеп 2026 | 13:44
  • 779
  • 0
Колко ще вали при завръщането на Формула 1 в Малайзия?

Колко ще вали при завръщането на Формула 1 в Малайзия?

  • 29 сеп 2026 | 13:22
  • 627
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

  • 29 сеп 2026 | 14:57
  • 9252
  • 38
Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 17636
  • 150
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 8072
  • 2
Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

  • 29 сеп 2026 | 10:26
  • 7290
  • 10
България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

България трябва да е сред поставените 8 отбора за жребия на Мондиал 2027

  • 29 сеп 2026 | 11:57
  • 7996
  • 7
Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

  • 29 сеп 2026 | 10:22
  • 5883
  • 7