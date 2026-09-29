Във Формула 1 останаха 4 свободни места за сезон 2027

След като отборът на Астън Мартин обяви, че Фернандо Алонсо и Ланс Строл ще останат в тима и за сезон 2027, във Формула 1 останаха само четири свободни места за следващата кампания.

Те са в отборите на Хаас и Рейсинг Булс, като и в двата отбора един от пилотите практически е сигурен, но не са знае кои ще са техните съотборници. Оливър Беарман ще остане за трети сезон в Хаас, а Арвид Линдблад се очаква да продължи да се състезава за Рейсинг Булс.

Фернандо Алонсо обяви дали ще остане във Формула 1

Разбира се, за всички българи най-голямата интрига е свързана с второто пилотско място в базирания във Фаенца екип. За него се борят настоящият му притежател Лиам Лоусън и Никола Цолов, като все още не е ясно кога Ред Бул ще вземат своето решение.

Никола Цолов почти си гарантира нужното за пълен лиценз за Формула 1

Колкото до второто място в Хаас, то най-вероятно ще стане притежание на Рафаел Камара, който през изминалия уикенд в Баку измести Цолов от върха във Формула 2. За момента обаче привличането на бразилеца в Хаас не е сигурно, тъй като кандидати за тази титулярна позиция са още Джак Дуън, Леонардо Форнароли и Рио Хиракава, който се ползва с подкрепата на Тойота.

Как ще се отрази на Хаас евентуалното идване на Рафаел Камара в тима?

Всички пилоти във Формула 1 за сезон 2027:

Мерцедес – Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел

Ферари – Люис Хамилтън и Шарл Леклер

Макларън – Ландо Норис и Оскар Пиастри

Ред Бул – Макс Верстапен и Исак Хаджар

Рейсинг Булс – Арвид Линдблад* и Лиам Лоусън/Никола Цолов

Алпин – Пиер Гасли и Франко Колапинто

Хаас – Оливър Беарман* и Рафаел Камара/Джак Дуън/Леонардо Форнароли/Рио Хиракава

Ауди – Габриел Бортолето и Нико Хюлкенберг

Уилямс – Карлос Сайнц и Алекс Албон

Астън Мартин – Фернандо Алонсо и Ланс Строл

Кадилак – Валтери Ботас и Серхио Перес

*Не е потвърден, но се смята за сигурен

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Gettyimages