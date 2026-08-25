Дейна Уайт: Тежката категория е във възход

Президентът на UFC Дейна Уайт смята, че тежката категория може да се окаже в добра позиция по-скоро, отколкото по-късно.

Дълго време една от най-престижните дивизии в бойните спортове, съставът на тежката категория в UFC изпадна в затруднение през последните години. Причините за това бяха липсата на обещаващи таланти, застаряването на ветераните и дори застоя на самия връх, където безспорният шампион Том Аспинал е извън строя от миналия октомври поради контузии, получени в мача му със Сирил Ган, който завърши без победител.

Том Аспинал претърпя операция на двете очи, лекарите работят по възстановяването на зрението му

Напоследък обаче няколко интригуващи бойци излязоха напред, за да си създадат име, включително Джош Хокит, Валтер Уокър, Ризван Куниев и звездата от колежанската борба Гейбъл Стивсън. Според Уайт не е случайно, че феновете забелязват приток на талант.

„Съгласни сме“, заяви Уайт на пресконференцията след събитието UFC Сакраменто, когато го попитаха дали смята, че съставът в тежка категория се подобрява. „Имаме много дивизии, които в момента се раздвижват и стават интересни.“

Гейбъл Стивсън с брутален нокаут в дебюта си в UFC

„Момчетата работиха усилено по няколко от различните дивизии, които според нас бяха, ще кажа, малко позастарели“, добави той.

В съботната галавечер на UFC Сакраменто имаше три двубоя в тежка категория и всеки от тях показа потенциал по един или друг начин. Победата на Витор Петрино над Сергей Спивак не наелектризира публиката, но утвърди нов претендент в топ 10, като Петрино подобри статистиката си на 4-0 откакто е в тежка категория. Шамил Газиев пък постигна един от най-добрите нокаути на вечерта, нуждаейки се само от един удар, за да свали Кенеди Нзечукву.

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