Билич: Липсваше ни хъс и саможертва

Селекционерът на Хърватия Славен Билич изрази сериозно разочарование след първата си загуба начело на „ватрените“ – тежкото 1:4 при гостуването на Испания в Севиля. Пред медиите наставникът не спести критиките си към представянето на тима в дефанзивен план.

„Реален резултат. Лош резултат, лошо впечатление. Разочарован съм, това беше тежка вечер за нас. Знаехме къде идваме и това е ясно, лесно е да се намерят оправдания. Те са световни шампиони. Когато получиш гол още в първата минута, краката ти напълно се отрязват. Но въпреки това, казах го и на момчетата – те са добри, те са най-добрият отбор в света. Начинът обаче, по който се защитавахме, не ми хареса – бяхме без хъс, без саможертва. С топка в крака изглеждахме добре, играехме на принципа 'вие ни атакувайте, после ние вас'. Но те имат играчи от световна класа, които наказват това и винаги могат да стигнат докрай благодарение на индивидуалните си качества“, заяви Билич.

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Той коментира и тактическите грешки, които е допуснал в мача.

"Мога само да се повтарям. Когато някой ни остави твърде много пространство в своята половина между линиите, ние също ще го накажем, та какво остава за отбор като Испания?! Точно затова се подготвяхме да ги ограничим чрез агресия и затваряне на линиите. Но това изглеждаше лошо, длъжен съм да го призная“, допълни специалистът.

След това той сподели очакванията си и за предстоящия сблъсък с Англия.

„Това е нашата голяма цел, въпреки че и в този мач търсехме нещо и съобразихме състава с това. Невъзможно е обаче да изиграеш и четирите мача с един и същ състав. Бяхме се прицелили именно в този мач срещу англичаните. Но това все пак са Англия, така че ще трябва да бъдем много по-конкретни и компактни, за да пазим резултата“, завърши наставникът.

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Снимки: Gettyimages