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Серхио Перес: Болидите във Формула 1 са твърде опасни

  • 29 сеп 2026 | 16:00
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Въпреки че първоначалните притеснения около новото поколение задвижващи системи във Формула 1 до голяма степен затихнаха, Серхио Перес остава сериозно обезпокоен за безопасността на пилотите. Мексиканският състезател на Кадилак предупреди, че драстичните разлики в скоростта между болидите могат скоро да доведат до тежък инцидент на пистата.

Темата за новите технически правила беше във фокуса на вниманието още в началото на сезон 2026, особено след зрелищната катастрофа на Оливър Беарман в Гран При на Япония. Тогава пилотът на Хаас изгуби контрол, след като трябваше рязко да избегне движещия се със значително по-ниска скорост Франко Колапинто. Инцидентът потвърди опасенията относно новите двигатели, разчитащи на 47% електрическа мощност, което създава огромен дисбаланс в представянето на колите в зависимост от разгръщането на енергията.

По време на априлската пауза Международната автомобилна федерация (ФИА) предприе мерки за смекчаване на проблема, като промени в техническия регламент ограничиха нуждата от прекомерно връщане на газта и движение по инерция. Въпреки това Перес разкри, че е преживял сериозен шок по време на състезанието в Баку миналата седмица.

„Повече от всичко трябва внимателно да преразгледаме какво се случва с управлението на енергията и разликите между агрегатите“, заяви Перес след Гран При на Азербайджан.

„Едва не се стигна до масивен сблъсък с Лиам Лоусън, докато се защитавах от него. Разликата в мощността и разгръщането на енергията между отделните двигатели е прекалено опасна. Опасявам се, че скоро ще се случи нещо лошо, ако не променим правилата.“

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Очаква се ситуацията да се подобри с въвеждането на нови корекции за 2027 година, когато делът на електрическата мощност ще бъде сведен от 47% на 42%.

„Надявам се, че ще успеят да съкратят разликата. В момента Мерцедес и Ред Бул разполагат с изключително силни двигатели и могат да те застигнат в зони, където нашата мощност рязко спада. Тази разлика в скоростта е твърде опасна“, допълни Перес.

Междувременно Перес гледа с минимален ентусиазъм към предстоящия старт на пистата „Сепанг“ в Малайзия. На въпрос дали високоскоростните завои на трасето няма да загубят чара си заради спецификата на новите болиди, мексиканецът отговори лаконично: „По-добре дори да не отваряме дума за това.“

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Снимки: Gettyimages

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