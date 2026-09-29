Макс Верстапен: Нямаше да спечеля, дори и да бях стартирал втори

Макс Верстапен завърши надпреварата за Гран При на Азербайджан на само 0.196 секунди зад победителя Джордж Ръсел, като получи шанс да атакува британеца в самия край, след като прекара финалната фаза на около секунда зад него.

Четирикратният световен шампион направи много силно каране по улиците на Баку в събота, подпомогнат и от новия двигател, който беше поставен в колата му преди старта. Причината за тази смяна беше проблемите от квалификацията в петък, в която нидерландецът се класира едва осми. По думите на самия Верстапен обаче, дори и да бил втори на стартовата решетка в събота, той е нямало да спечели състезанието, тъй като не е разполагал с нужната скорост, за да се бори с Ръсел.

„Дори и да бях стартирал втори, мисля, че щеше да е трудно да изпреваря Джордж предвид неговото темпо. Може би в първия стинт щях да съм малко по-близо, след което щяхме да направим същото състезания и след спиранията в бокса. Първият ми стинт щеше да е по-лесен, вместо да трябва да изпреварвам всички тези коли.



„Меките гуми със сигурност бяха по-добри от средно твърдите, защото първите няколко обиколки в първия стинт бяха доста силни. Гумите просто не работеха и трябваше само да оцелея до края на първия стинт, да изкарам възможно най-дълго.



„Колата за сигурност се появи в точния момента, за да премина към меките гуми. Последните обиколки бяха много приятни, защото почти нямаше деградация. Просто натискахме до края и разликата през цялото време беше около секунда, така че това беше приятно.



„На финала изглеждаше близо, но според мен това стана, защото Джордж загуби повече от жълтия флаг в 15-ия завой. Ако погледнете целия втори стинт, през цялото време разликата беше около секунда, така че, най-вероятно щеше да е такава и на финала“, обясни Верстапен след финала.

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Снимки: Gettyimages