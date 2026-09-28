Националите тренираха преди битката с Естония

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Футболистите от националния отбор на България проведоха официалната си тренировка преди утрешната среща с Естония в Лига на нациите. Заниманието на "лъвовете" се проведе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и традиционно беше открито за медиите през първите 15 минути. Нашите паднаха в събота срещу Люксембург и сега нямат право на нова грешка.

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С колегите си вече не тренира Теодор Иванов, като малко по-рано селекционерът Александър Димитров заяви пред журналистите, че капитанът на ЦСКА отпада от сметките му заради разтежение.

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Снимки: Startphoto