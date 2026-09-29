Саша Антунович защити Крушарски: Айде сега вие, които го плюехте, извадете парите

Бившият нападател на Локомотив (София) и ексдиректор в Царско село Саша Антунович застана твърдо зад Христо Крушарски след решението на бизнесмена да се оттегли от Локомотив (Пловдив) и да депозира акциите си при нотариус.

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

В застрашителен и емоционален коментар Антунович скочи срещу критиците на досегашния бос на „черно-белите“:

„Крушарски ми е приятел. Айде сега вие, които го плюехте, извадете парите! Поне намерете толкова луд човек, който да дава пари, все едно ги гори на боклука. Сам, без никаква помощ от никого, той постигна исторически успехи и даде 35 милиона от своите пари. Това е истината!“, написа Антунович.

Сръбският специалист и собственикът на Царско село Стойне Манолов са сред най-близките хора до Крушарски във футболните среди. Нещо повече — голяма част от селекцията на пловдивския клуб през последните години преминаваше именно през тях. Перея в Левски и Цварц в ЦСКА - също.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google