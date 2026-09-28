Започна ремонт на терена на стадион "Христо Бонев"

На стадион „Христо Бонев“ стартира процедура по регенерация на терена. Това беше съобщено от Локомотив Пловдив с публикация в социалните мрежи. Тя включва аериране, подсяване и опесъчаване. Припомняме, че лицензионната комисия към Българския футболен съюз (БФС) установи редица несъответствия при експлоатацията и поддръжката на стадионите, на които домакинстват Локомотив Пловдив и Спартак Варна.

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При съоръжението на „черно-белите“ са констатирани проблеми с тревната настилка, броя на местата на резервните скамейки, организацията за приемане на гостуващите привърженици и безопасността в зоните около терена и стадиона. Лицензионната комисия даде срок до 26 октомври за отстраняване на всички констатирани проблеми.

При неизпълнение следващите домакински срещи на Локомотив Пловдив ще се играят на заявения резервен стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, при условие че съоръжението отговаря на изискванията за мачове от Първа професионална лига.

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