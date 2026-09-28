Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)

Започна ремонт на терена на стадион "Христо Бонев"

  • 28 сеп 2026 | 12:51
  • 586
  • 0

На стадион „Христо Бонев“ стартира процедура по регенерация на терена. Това беше съобщено от Локомотив Пловдив с публикация в социалните мрежи. Тя включва аериране, подсяване и опесъчаване. Припомняме, че лицензионната комисия към Българския футболен съюз (БФС) установи редица несъответствия при експлоатацията и поддръжката на стадионите, на които домакинстват Локомотив Пловдив и Спартак Варна.

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

При съоръжението на „черно-белите“ са констатирани проблеми с тревната настилка, броя на местата на резервните скамейки, организацията за приемане на гостуващите привърженици и безопасността в зоните около терена и стадиона. Лицензионната комисия даде срок до 26 октомври за отстраняване на всички констатирани проблеми.

При неизпълнение следващите домакински срещи на Локомотив Пловдив ще се играят на заявения резервен стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, при условие че съоръжението отговаря на изискванията за мачове от Първа професионална лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) обяви контрола със Септември

Ботев (Пловдив) обяви контрола със Септември

  • 28 сеп 2026 | 10:37
  • 686
  • 0
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 17897
  • 56
Възстановяването - невидимата част от развитието на младия футболист

Възстановяването - невидимата част от развитието на младия футболист

  • 28 сеп 2026 | 09:22
  • 1158
  • 0
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 33699
  • 15
Акрам Бурас: Най-доброто предстои

Акрам Бурас: Най-доброто предстои

  • 28 сеп 2026 | 09:02
  • 6613
  • 9
Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия

Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия

  • 28 сеп 2026 | 07:41
  • 2637
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 58875
  • 114
Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

  • 28 сеп 2026 | 09:13
  • 33699
  • 15
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 17897
  • 56
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 10133
  • 8
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 8301
  • 0
Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

  • 28 сеп 2026 | 09:17
  • 7451
  • 7