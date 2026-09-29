Локо (Пловдив) вдига Севи Идриз за гостуването в „Надежда“

Лекарският щаб на Локомотив (Пловдив) ще успее да вдигне фланговия нападател Севи Идриз за гостуването на Локо Сф. Мачът в „Надежда“ е на 10 октомври, събота, от 17:30 часа.

Крилото получи проблеми по време на сблъсъка с ЦСКА на „Лаута“. След това той се присъедини към лагера на младежкия национален отбор, но впоследствие бе освободен заради травмата. 18-годишният футболист се превърна в основен играч в състава на Душан Косич. През този сезон той бе на терена в 9 мача, като все още не е отбелязал гол. Севи започна миналата кампания в дубъла, но след това участва в 26 мача за мъжете – 21 в Първа лига и 5 за купата, като в тях вкара 5 попадения.

Локо (Пд) поднови тренировки

В момента пловдивчани се възползват от паузата в първенството, като провеждат двуразови тренировки.

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