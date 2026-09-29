Локо (Пловдив) и Арда уредиха контрола

Локомотив (Пловдив) и Арда ще мерят сили в засекретена контрола по време на паузата за национални отбори. В момента на стадион "Христо Бонев" вървят действия по подобрение на тревното покритие и мачът ще е на помощния терен на "смърфовете".

"Представителният отбор на Локомотив ще изиграе контролна среща по време на паузата в шампионата. Съперник на черно-белите ще бъде Арда Кърджали. Двубоят е планиран за петък (02.10) от 11:00 часа. Контролната среща, която ще се проведе на помощния терен на "Лаута", ще е закрита за фенове и представители на медиите", написаха от Локо Пловдив.

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